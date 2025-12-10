Em noite sem gols, PSG empata com o Bilbao e fica a cinco pontos da primeira colocação
O Paris Saint-Germain ficou no empate sem gols com o Athletic Bilbao pela sexta rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (10/12), no Estádio San Mamés, na Espanha.
Situação da tabela
Com o empate, o PSG se encontra em terceiro lugar na tabela e chega aos 13 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal. Já o Athletic Bilbao aparece na 28ª posição da Champions League, com apenas cinco pontos.
Resumo do jogo
ATHLETIC BILBAO 0 x 0 PARIS SAINT-GERMAIN
Competição: Liga dos Campeões
Local: Estádio de San Mamés
Data: 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 17h00 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Apesar de dominar a posse de bola no primeiro tempo (72% contra 28%), o PSG conseguiu criar poucas oportunidades. A melhor delas surgiu aos 44 minutos, quando Mayulu recebeu de Zaire-Emery dentro da área e finalizou, mas o goleiro Unai Simón fez boa defesa para salvar o Bilbao.
Na etapa final, o cenário se manteve semelhante. O PSG teve mais volume ofensivo e empilhou chances claras, mas pecou na finalização. A principal ocorreu aos 19 minutos com Barcola, que bateu forte na saída do arqueiro do time espanhol, mas acertou o travessão.
Próximo jogos
Próximo jogo do Paris Saint-Germain
Metz x PSG | Campeonato Francês
Data e horário: 13 de dezembro, às 15h (de Brasília)
Local: Stade Saint Symphorien
Próximo jogo do Athletic Bilbao
Celta x Athletic Bilbao | Campeonato Espanhol
Data e horário: 14 de dezembro, às 12h15 (de Brasília)
Local: Estádio Abanca Balaídos
