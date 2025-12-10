Assine
Com gol de ex-Palmeiras, Benfica vence Napoli e emenda a segunda vitória na Champions

Ex-Palmeiras, o colombiano Richard Ríos abriu o placar e deu assistência para o segundo gol, na vitória do Benfica

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
10/12/2025 20:19

Richard Ríos brilhou na vitória do Benfica sobre o Napoli

Pela sexta rodada da Liga dos Campeões, o Benfica venceu o Napoli por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio da Luz. Ex-Palmeiras, o colombiano Richard Ríos abriu o placar e deu assistência para o segundo gol.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Benfica respira na Champions e sobe para a 25ª posição da tabela, com seis pontos. O Napoli, por sua vez, é o 23º colocado, com sete pontos.

Resumo do jogo

BENFICA 2 x 0 NAPOLI 

Competição: Liga dos Campeões
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
Data: 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 17h (de Brasília)

Gols

  • Richard Ríos, aos 20′ do 1ºT (Benfica)
  • Leandro Barreiro, aos 4′ do 2ºT (Benfica)

Como foi o jogo

O Benfica abriu o marcador aos 20 minutos da primeira etapa. Após cruzamento, a defesa do Napoli afastou mal e Richard Ríos pegou a sobra na pequena área para marcar seu primeiro gol pela Liga dos Campeões.

O time da casa ampliou aos 4 minutos do segundo tempo, quando Ríos cruzou da direita para uma bela finalização de letra de Leandro Barreiro.

Próximos jogos

Benfica

  • Enfrenta o Moreirense, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 14ª rodada do Campeonato Português.

Napoli

  • Joga contra a Udinese, no Bluenergy Stadium, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

