Com gol de ex-Palmeiras, Benfica vence Napoli e emenda a segunda vitória na Champions
Ex-Palmeiras, o colombiano Richard Ríos abriu o placar e deu assistência para o segundo gol, na vitória do Benfica
compartilheSIGA
Pela sexta rodada da Liga dos Campeões, o Benfica venceu o Napoli por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio da Luz. Ex-Palmeiras, o colombiano Richard Ríos abriu o placar e deu assistência para o segundo gol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Situação da Tabela
Com o resultado, o Benfica respira na Champions e sobe para a 25ª posição da tabela, com seis pontos. O Napoli, por sua vez, é o 23º colocado, com sete pontos.
Resumo do jogo
BENFICA 2 x 0 NAPOLI
Competição: Liga dos Campeões
Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)
Data: 10 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 17h (de Brasília)
Gols
- Richard Ríos, aos 20′ do 1ºT (Benfica)
- Leandro Barreiro, aos 4′ do 2ºT (Benfica)
Como foi o jogo
O Benfica abriu o marcador aos 20 minutos da primeira etapa. Após cruzamento, a defesa do Napoli afastou mal e Richard Ríos pegou a sobra na pequena área para marcar seu primeiro gol pela Liga dos Campeões.
O time da casa ampliou aos 4 minutos do segundo tempo, quando Ríos cruzou da direita para uma bela finalização de letra de Leandro Barreiro.
Próximos jogos
Benfica
- Enfrenta o Moreirense, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 14ª rodada do Campeonato Português.
Napoli
- Joga contra a Udinese, no Bluenergy Stadium, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.
A notícia Com gol de ex-Palmeiras, Benfica vence Napoli e emenda a segunda vitória na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press