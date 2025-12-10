Assine
Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Champions League

Equipes se enfrentam em jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, nesta quarta?feira (10/12), às 17h

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
10/12/2025 11:13

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10/12), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 6ª rodada da fase de grupos da Champions League.

A bola rola às 17h (de Brasília) e o No Ataque traz as principais informações da partida — transmissão, prováveis escalações e arbitragem. 

O Real Madrid chega ao confronto após revés no Campeonato Espanhol: perdeu por 2 a 0 para o Celta de Vigo, em confronto da última rodada da liga. Na Champions, o último resultado foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos.

O Manchester City entra em campo depois de derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, na rodada anterior da Champions. Na Premier League são três vitórias em sequência.

Como os times estão na tabela da Champions League?

O Real Madrid soma 12 pontos em 5 jogos e ocupa a 6ª posição.

O Manchester City tem 10 pontos, ocupa a 9ª colocação.

Onde assistir a Real Madrid x Manchester City

A partida será transmitida pelo TNT (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos; Vini Jr, Kylian Mbappé (Rodrygo) e Arda Güler. Técnico: Xabi Alonso. 
  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland e Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola. 

Arbitragem de Real Madrid x Manchester City

  •  Árbitro: Clément Turpin (FRA)
  • Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
  • VAR: Jérôme Brisard (FRA)

A notícia Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

