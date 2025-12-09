Assine
Liverpool vence a Inter de Milão e entra no G8 da Liga dos Campeões

Liverpool venceu a Inter de Milão por 1 a 0, nesta terça-feira (9/12), no San Siro, pela sexta rodada da Liga dos Campeões

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
09/12/2025 20:17

O Liverpool venceu a Inter de Milão por 1 a 0, nesta terça-feira (9/12), no San Siro, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, e entrou na zona de classificação para as oitavas de final da competição europeia.

Com o resultado, a Inter de Milão permanece na terceira posição da tabela, com 13 pontos. O Liverpool, por sua vez, ganha posições com o triunfo e sobe para o oitavo lugar, com 12 somados.

Próximos jogos

Inter de Milão

  • Genoa x Inter de Milão (15ª rodada do Campeonato Italiano)
  • Data e horário: 14/12/2025 (domingo), às 14h
  • Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Liverpool

  • Liverpool x Brighton (16ª rodada do Campeonato Inglês)
  • Data e horário: 13/12/2025 (sábado), às 12h
  • Local: Anfield, em Liverpool

Como foi o jogo

Jogando fora de casa, o Liverpool conseguiu impor seu jogo diante da Inter de Milão e chegou com perigo primeiro que os italianos, obrigando Yan Sommer a fazer defesas importantes para  manter o zero no placar. Aos 34 minutos, Konate marcou para os ingleses, mas o gol foi anulado por toque na mão durante a jogada.

Na etapa complementar, a Inter voltou melhor e conseguiu pressionar o Liverpool. Contudo, teve dificuldade para finalizar as jogadas no último terço do campo, errando passes que poderiam ser decisivos e tomando decisões equivocadas. Aos 42 minutos, o Florian Wirtz foi agarrado por Bastoni na área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Szoboszlai converteu para dar a vitória aos ingleses.

INTER DE MILÃO 0 X 1 LIVERPOOL

  •  Competição: 6ª rodada da Champions
  •  Local: San Siro, em Milão
  •  Data: 9 de dezembro de 2025 (terça-feira)
  •  Horário: 17h (de Brasília)
  • Gol: Szoboszlai, aos 42′ do 2ºT (Liverpool)

A notícia Liverpool vence a Inter de Milão e entra no G8 da Liga dos Campeões foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

