Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado (Mbappé comemora gol do Real Madrid)

Durante a derrota por 2 a 0 do Real Madrid para o Celta, no último domingo (7/12), pelo Campeonato Espanhol, Kylian Mbappé fraturou o dedo anelar da mão esquerda, segundo informou o jornal espanhol AS.

A lesão ocorreu após uma queda ainda no primeiro tempo. O atacante recebeu atendimento no gramado e seguiu na partida com dores, utilizando uma bandagem.

Mesmo assim, o francês decidiu ir para o jogo contra o Manchester City, nesta quarta-feira (10/12), no Bernabéu, pela sexta rodada da Liga dos Campeões.

Além de Mbappé, Xabi Alonso terá outros problemas para administrar. Rudiger, Valverde e Bellingham deixaram o campo com desconfortos musculares. Já Militão, Dean Huijsen e Camavinga seguem como desfalques e estão entregues ao departamento médico.

