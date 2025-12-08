Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado
Lesão ocorreu após uma queda ainda no primeiro tempo; atacante recebeu atendimento no gramado e seguiu na partida com dores
Durante a derrota por 2 a 0 do Real Madrid para o Celta, no último domingo (7/12), pelo Campeonato Espanhol, Kylian Mbappé fraturou o dedo anelar da mão esquerda, segundo informou o jornal espanhol AS.
A lesão ocorreu após uma queda ainda no primeiro tempo. O atacante recebeu atendimento no gramado e seguiu na partida com dores, utilizando uma bandagem.
Mesmo assim, o francês decidiu ir para o jogo contra o Manchester City, nesta quarta-feira (10/12), no Bernabéu, pela sexta rodada da Liga dos Campeões.
Além de Mbappé, Xabi Alonso terá outros problemas para administrar. Rudiger, Valverde e Bellingham deixaram o campo com desconfortos musculares. Já Militão, Dean Huijsen e Camavinga seguem como desfalques e estão entregues ao departamento médico.
