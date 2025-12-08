Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado

Lesão ocorreu após uma queda ainda no primeiro tempo; atacante recebeu atendimento no gramado e seguiu na partida com dores

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
08/12/2025 20:26

compartilhe

SIGA
x
Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado
Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado crédito: No Ataque Internacional
Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado
Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado (Mbappé comemora gol do Real Madrid)

Durante a derrota por 2 a 0 do Real Madrid para o Celta, no último domingo (7/12), pelo Campeonato Espanhol, Kylian Mbappé fraturou o dedo anelar da mão esquerda, segundo informou o jornal espanhol AS.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A lesão ocorreu após uma queda ainda no primeiro tempo. O atacante recebeu atendimento no gramado e seguiu na partida com dores, utilizando uma bandagem.

Mesmo assim, o francês decidiu ir para o jogo contra o Manchester City, nesta quarta-feira (10/12), no Bernabéu, pela sexta rodada da Liga dos Campeões.

Além de Mbappé, Xabi Alonso terá outros problemas para administrar. Rudiger, Valverde e Bellingham deixaram o campo com desconfortos musculares. Já Militão, Dean Huijsen e Camavinga seguem como desfalques e estão entregues ao departamento médico.

A notícia Mbappé pode jogar contra o City com dedo fraturado foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay