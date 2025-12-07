Com eliminação do Boca Juniors, River não disputará Libertadores em 2026 (River e Boca protagonizam maior rivalidade da Argentina)

Com a eliminação do Boca Juniors no Campeonato Argentino, o River Plate não disputará a Copa Libertadores em 2026. O xeneizes foram eliminados pelo Racing, neste domingo (7/12), em duelo pela semifinal do Clausura. Os Millonarios, por sua vez, estão garantidos na Copa Sul-Americana da próxima temporada.

Ironicamente, o River dependia do grande rival ser campeão para garantir vaga na Libertadores. Isso porque, se o Boca ficasse com o título, teria uma vaga a mais na tabela que contemplaria o quarto colocado, ocupado pelo Millonario.

A última vez que o River disputou a Sul-Americana foi em 2014, ano em que se sagrou campeão, na primeira temporada em que Gallardo atuou como treinador do clube. Desde então, esteve em todas as edições da Libertadores. A equipe foi campeã em 2015 e 2018, além de um vice em 2019, para o Flamengo.

Vaga na Libertadores

Com a vitória, e graças ao gol de Adrián “Maravilla” Martínez, o Racing avançou à decisão do Clausura. A equipe de Avellaneda aguarda a definição do seu adversário. Gimnasia e Estudiantes brigam pela vaga restante na final.

Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors garantiram vaga na Libertadores pelo Campeonato Argentino, enquanto o Platense disputará a competição por ter sido campeão do Apertura.

O Lanús também garantiu vaga ao conquistar a Copa Sul-Americana. Por fim, o Independiente Rivadavia assegurou lugar por vencer a Copa Argentina.

