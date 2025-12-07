Assine
Esportes

Com eliminação do Boca Juniors, River não disputará Libertadores em 2026

Fora de Libertadores de 2026 por causa do rival, River Plate está garantido na disputa da Copa Sul-Americana em 2026

Izabela Baeta
Izabela Baeta
Repórter
07/12/2025 22:10

Com eliminação do Boca Juniors, River não disputará Libertadores em 2026 crédito: No Ataque Internacional
Com a eliminação do Boca Juniors no Campeonato Argentino, o River Plate não disputará a Copa Libertadores em 2026. O xeneizes foram eliminados pelo Racing, neste domingo (7/12), em duelo pela semifinal do Clausura. Os Millonarios, por sua vez, estão garantidos na Copa Sul-Americana da próxima temporada.

Ironicamente, o River dependia do grande rival ser campeão para garantir vaga na Libertadores. Isso porque, se o Boca ficasse com o título, teria uma vaga a mais na tabela que contemplaria o quarto colocado, ocupado pelo Millonario.

A última vez que o River disputou a Sul-Americana foi em 2014, ano em que se sagrou campeão, na primeira temporada em que Gallardo atuou como treinador do clube. Desde então, esteve em todas as edições da Libertadores. A equipe foi campeã em 2015 e 2018, além de um vice em 2019, para o Flamengo.

Vaga na Libertadores

Com a vitória, e graças ao gol de Adrián “Maravilla” Martínez, o Racing avançou à decisão do Clausura. A equipe de Avellaneda aguarda a definição do seu adversário. Gimnasia e Estudiantes brigam pela vaga restante na final.

Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors garantiram vaga na Libertadores pelo Campeonato Argentino, enquanto o Platense disputará a competição por ter sido campeão do Apertura.

O Lanús também garantiu vaga ao conquistar a Copa Sul-Americana. Por fim, o Independiente Rivadavia assegurou lugar por vencer a Copa Argentina.

