Sergio Ramos confirma saída do Monterrey após eliminação no Mexicano
Zagueio espanhol chegou ao clube mexicano em fevereiro deste ano e falou sobre saída após derrota na semifinal, nesse sábado (6/12)
Sergio Ramos não jogará mais pelo Monterrey, do México. Nesse sábado (6/12), após a derrota para o Toluca por 3 a 2 e a consequente eliminação na semifinal do Campeonato Mexicano, o espanhol declarou que sua passagem pelo clube se encerrou.
“Creio que deixei bastante claro na última semana e obviamente é meu último jogo”, afirmou em zona mista.
Após o confronto, o jogador de 39 anos publicou uma mensagem de agradecimento ao Monterrey em suas redes sociais. “Estamos tristes, mas com a consciência tranquila de termos deixado tudo dentro de campo.”
“É hora de aprender, levantar e entender que isso também faz parte do futebol. A maior dor é não ter dado uma nova final à torcida, que é quem mais merece. Muito obrigado sempre pelo apoio. Vamos Monterrey!”, escreveu.
Sergio Ramos pelo Monterrey
Sergio Ramos chegou ao Monterrey em fevereiro. Desde então, esteve em campo com a camisa do time mexicano em 34 partidas e marcou oito gols.
