Lenda do futebol inglês manda recado para Salah após desabafo do ídolo do Liverpool

Após o forte desabafo de Mohamed Salah, Michael Owen, lenda do futebol inglês, mandou um recado ao atacante e ídolo do Liverpool. Em suas redes sociais, o ex-atacante enalteceu as conquistas do craque egípcio, mas ponderou que algumas coisas não podem ser ditas em um esporte como o futebol.

“Oh Salah, consigo imaginar como você se sente. Você carregou esse time nas costas por muito tempo e ganhou tudo o que havia para ganhar. Mas este é um esporte coletivo e você simplesmente não pode dizer publicamente o que disse.”

“Você vai para a Copa Africana de Nações daqui a uma semana. Certamente você vai engolir o choro, curtir representar seu país e ver como as coisas estão quando voltar, não é?”, escreveu em sua conta pessoal no X (antigo Twitter).

Desabafo de Salah

Salah fez forte desabafo após ficar no banco pelo terceiro jogo seguido no empate por 3 a 3 com o Leeds United, neste sábado (6/12), pela 15ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês.

“Não posso acreditar que estou sentando no banco por 90 minutos. É a terceira vez (seguida), acho que a primeira vez que isso acontece na minha carreira. Estou muito, muito desapontado. Fiz tanto por este clube, todos podem ver ao longo dos anos, especialmente nas últimas temporadas. Não sei por que estou no banco”, iniciou o atacante

“Sinto que o clube está me jogando embaixo do ônibus, é assim que me sinto. Está bem claro que alguém quer que eu fique com toda a culpa. O clube fez várias promessas para mim no verão e, até agora, estou no banco há três jogos, então não posso dizer que eles mantiveram a promessa. Eu disse antes que tinha um bom relacionamento com o técnico e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por quê.”

“Parece para mim que alguém não me quer no clube. Mas, de novo, este clube, vou sempre apoiá-lo, meus filhos vão sempre apoiá-lo, eu amo muito este clube. Sempre vou amar”, prosseguiu.

Salah pelo Liverpool

No Liverpool desde 2017, Mohamed Salah é um dos maiores ídolos da história do clube. Ele soma 250 gols – que fazem dele o terceiro maior artilheiro dos Reds – e 113 assistências em 420 partidas com a camisa do gigante inglês.

Na atual temporada, Salah – bem como quase todo o time – apresenta desempenho abaixo do esperado. O egípcio marcou cinco gols e deu três assistências em 19 partidas – 16 como titular.

A notícia Lenda do futebol inglês manda recado para Salah após desabafo do ídolo do Liverpool foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara