Volante da Seleção Brasileira faz gol olímpico na Premier League; assista
Este foi o quinto gol do volante nesta temporada, que já contribuiu com outras quatro assistências com a camisa do Newcastle
Volante da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães marcou gol olímpico pelo Newcastle, neste sábado (6/12), no Estádio St. James’ Park, pela 15ªrodada da Premier League. Nas redes sociais, torcedores exaltaram a qualidade do jogador de 28 anos.
Aos 31 minutos, em cobrança de escanteio, Bruno conseguiu a curva perfeita da bola para balançar as redes. Este foi o quinto gol do volante nesta temporada, que já contribuiu com outras quatro assistências.
Bruno Guimarães está na quinta temporada pelo Newcastle. Titular absoluto do time comandado por Eddie Howe, ele acumula 174 partidas, 27 gols e 28 assistências pelo clube inglês.
Além disso, Bruno é figurinha carimbada nas convocações da Seleção. Ele disputou a Copa do Mundo do Catar com o Brasil e deve estar no grupo que vai ao Mundial de 2026. O volante é um dos pilares do meio de campo, entre um dos que mais atuaram com a Amarelinha neste ciclo.
O Newcastle é o 10° colocado na Premier League, com 22 pontos – seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
