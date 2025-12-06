Favoritas ao título podem duelar nos 16 avos de final da Copa do Mundo
Mundial será disputado em junho de 2026; entenda possibilidade de confronto e grupos das favoritas
compartilheSIGA
O mundo já está em clima de Copa! O Mundial será disputado em junho com sede em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Os grupos já foram definidos e, apesar de mais seleções na disputa, um encontro de campeãs e favoritas ao título pode acontecer já nos 16 avos de final.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Espanha e Argentina, atuais líderes do ranking da Fifa, estão nos grupos H e J, respectivamente. No caminho até o título, o líder do grupo H enfretará o vice do J, enquanto o vice do H enfrentará o líder do J.
Caso Espanha ou Argentina tropece e fique em segundo, enquanto a outra se classifica na liderança, as duas seleções podem se enfrentar na fase 16 avos de final. Sendo assim, uma das favoritas ao título pode ficar pelo caminho ainda no início do torneio.
Grupos de Espanha e Argentina na Copa do Mundo de 2026
Grupo H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
A notícia Favoritas ao título podem duelar nos 16 avos de final da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara