Copa Intercontinental: Flamengo viaja ao Catar em avião de luxo bilionário (Avião em que jogadores do Flamengo viajarão para torneio intercontinental)

O Flamengo embarca neste sábado (6/12) para Doha, no Catar, com o objetivo de conquistar o mundo. Para garantir o máximo conforto na longa viagem, o clube alugou um Boeing 767-300 VIP, da empresa sul-africana Aeronexus.

A aeronave, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, é uma das mais modernas e luxuosas do mercado. A estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental será na próxima quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul, do México.

A escolha pelo modelo VIP não foi por acaso. O clube quer evitar o desgaste excessivo dos atletas durante o trajeto de 18 horas. Por isso, o avião, que poderia transportar até 351 pessoas, passou por uma adaptação radical para acomodar apenas 96 passageiros.

Todos os assentos são de primeira classe revestidos em couro e reclinam totalmente, transformando-se em camas. Assim, a comissão técnica espera que os jogadores consigam dormir e descansar adequadamente durante os dois trechos de voo, que pode incluir uma parada técnica em Acra, capital de Gana, para reabastecimento.

Cadeiras reclinam e viram camas (foto: Aeronexus/Divulgação)

A aeronave de luxo já é conhecida dos brasileiros. A Seleção Brasileira utilizou o mesmo avião em 2023 para viajar à Colômbia pelas Eliminatórias. Além das camas, o voo oferece sistema de entretenimento sem fio e tomadas individuais.

Flamengo tem rival como alerta

A preocupação logística do Flamengo também tem um histórico recente como alerta. No ano passado, jogadores do Botafogo reclamaram publicamente da falta de conforto na viagem para o mesmo torneio.

O Alvinegro, na ocasião, perdeu na estreia para o Pachuca por 3 a 0, e o desgaste da viagem foi apontado como um dos fatores. O Flamengo, portanto, investiu pesado para garantir que o elenco chegue inteiro fisicamente.

A notícia Copa Intercontinental: Flamengo viaja ao Catar em avião de luxo bilionário foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10