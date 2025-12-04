Torcida organizada de Santos e Internacional entram em confronto e bloqueiam rodovia (Organizada do Santos ataca a do Internacional em rodovia)

Uma briga generalizada entre torcedores de Santos e Internacional bloqueou a BR-101 na manhã desta quinta-feira (4/12), em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o confronto foi provocado por uma emboscada organizada por membros de uma torcida santista contra um ônibus que transportava torcedores colorados.

A confusão aconteceu no retorno das delegações aos seus estados, após as partidas disputadas na noite anterior. O Santos havia vencido o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul, enquanto o Internacional deixou a Vila Belmiro derrotado pelo São Paulo pelo mesmo placar.

Segundo a PRF, cerca de 200 integrantes de uma organizada do Santos reduziram propositalmente a velocidade de vários ônibus na rodovia para encurralar o veículo do Inter. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver ao menos seis ônibus com torcedores santistas. Eles aparecem arremessando pedras, utilizando pedaços de madeira e saqueando o único ônibus colorado envolvido no ataque. Quatro torcedores do Internacional sofreram ferimentos leves.

O confronto ocorreu por volta das 10h30, no km 148 da rodovia. A PRF e a Polícia Militar de Santa Catarina acabaram sendo acionadas para controlar a situação, e o trecho no sentido norte precisou estar sendo bloqueado. O fluxo só voltou ao normal por volta das 11h45, após a dispersão dos grupos.

Os torcedores santistas passaram por revista e identificados, com o objetivo de verificar eventuais mandados de prisão. Seis deles acabaram encaminhados à Polícia Civil, onde vão estar sendo indiciados criminalmente.

Situação de Santos e Internacional no Brasileiro

Aliás, a situação dos clubes no Brasileirão adiciona tensão ao ambiente. Afinal, faltando apenas uma rodada para o fim da Série A, o Santos ocupa a 14ª posição, com 44 pontos, ainda ameaçado de rebaixamento. O Internacional, com 41 pontos, está no 18º lugar e precisa de um milagre para escapar da queda.

