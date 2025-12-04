Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4/12), às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de final da Copa da Itália
compartilheSIGA
Lazio x Milan se enfrentam nesta quinta-feira (4/12), às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de final da Copa da Itália.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A vaga nas quartas de final será definida em jogo único.
A Lazio vive altos e baixos no Italiano, com uma campanha mediana, em oitavo lugar. O clube vislumbra na copa uma oportunidade de título.
Já o Milan lidera o Campeonato Italiano e buscará manter a toada de bons resultados, desta vez na copa nacional.
Na história, Lazio e Milan já se enfrentaram 190 vezes. Foram 84 vitórias do Milan, 66 empates e 40 vitórias da Lazio.
Lazio x Milan: onde assistir
O confronto entre Lazio e Milan será transmitido pela CazeTV (Youtube).
Lazio x Milan: prováveis escalações
- Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli e Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino e Basic; Pedro, Castellanos e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
- Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Estupiñán; Loftus-Cheek e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
A notícia Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo