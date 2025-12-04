Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália (Confronto entre Lazio e Milan, em março de 2025)

Lazio x Milan se enfrentam nesta quinta-feira (4/12), às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

A vaga nas quartas de final será definida em jogo único.

A Lazio vive altos e baixos no Italiano, com uma campanha mediana, em oitavo lugar. O clube vislumbra na copa uma oportunidade de título.

Já o Milan lidera o Campeonato Italiano e buscará manter a toada de bons resultados, desta vez na copa nacional.

Na história, Lazio e Milan já se enfrentaram 190 vezes. Foram 84 vitórias do Milan, 66 empates e 40 vitórias da Lazio.

Lazio x Milan: onde assistir

O confronto entre Lazio e Milan será transmitido pela CazeTV (Youtube).

Lazio x Milan: prováveis escalações

Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli e Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino e Basic; Pedro, Castellanos e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.



Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Estupiñán; Loftus-Cheek e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

