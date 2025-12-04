Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4/12), às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de final da Copa da Itália

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
04/12/2025 12:32

compartilhe

SIGA
x
Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália
Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália crédito: No Ataque Internacional
Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália
Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália (Confronto entre Lazio e Milan, em março de 2025)

Lazio x Milan se enfrentam nesta quinta-feira (4/12), às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vaga nas quartas de final será definida em jogo único.

A Lazio vive altos e baixos no Italiano, com uma campanha mediana, em oitavo lugar. O clube vislumbra na copa uma oportunidade de título.

Já o Milan lidera o Campeonato Italiano e buscará manter a toada de bons resultados, desta vez na copa nacional.

Na história, Lazio e Milan já se enfrentaram 190 vezes. Foram 84 vitórias do Milan, 66 empates e 40 vitórias da Lazio.

Lazio x Milan: onde assistir

O confronto entre Lazio e Milan será transmitido pela CazeTV (Youtube).

Lazio x Milan: prováveis escalações

  • Lazio: Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli e Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino e Basic; Pedro, Castellanos e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
  • Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Estupiñán; Loftus-Cheek e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

A notícia Lazio x Milan: onde assistir e escalações pela Copa da Itália foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay