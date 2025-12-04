Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações pela Premier League
Manchester United e West Ham se enfrentam em partida da 14ª rodada da Premier League, nesta quinta-feira (4/12), às 17h
compartilheSIGA
Manchester United e West Ham se enfrentam em partida da 14ª rodada da Premier League, nesta quinta-feira (4/12), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na rodada passada, o United superou o Crystal Palace por 2 a 1, no Selhurst Park, em Londres, no domingo (30/11). A equipe é a sétima colocada, com 21 pontos.
Já o West Ham foi superado pelo Liverpool por 2 a 0, também no domingo, no Estádio Olímpico, em Londres. O time ocupa a 17ª posição, com 11 pontos.
Manchester United x West Ham: onde assistir
O confronto entre Manchester United e West Ham será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Manchester United x West Ham: prováveis escalações
Manchester United: Lammens; Mazraoui, de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim
West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Diouf; Potts, Mateus Fernandes e Soucek; Bowen, Luis Guilherme e Füllkrug. Técnico: Nuno Espírito Santo.
A notícia Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques