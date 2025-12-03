Assine
Arsenal x Brentford: onde assistir e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 16h30, no Emirates Stadium, na 14ª rodada da Premier League

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
03/12/2025 12:09

Arsenal x Brentford: onde assistir e escalações pela Premier League crédito: No Ataque Internacional
Arsenal x Brentford: onde assistir e escalações pela Premier League

Arsenal e Brentford se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 16h30, no Emirates Stadium, na 14ª rodada da Premier League.

O Arsenal vem de empate diante do Chelsea, por 1 a 1, na última rodada. Apesar do tropeço, os Gunners são líderes, com 30 pontos e nove vitórias em 13 partidas.

Já o Brentford, time do brasileiro Igor Thiago, venceu o Burnley na rodada anterior e busca o segundo triunfo para seguir subindo na tabela. Atualmente a equipe ocupa a 10ª colocação, com 19 pontos.

Arsenal x Brentford: onde assistir

O confronto entre Arsenal x Brentford será transmitido pelo Disney+ (streaming).

Arsenal x Brentford: prováveis escalações

  • Arsenal: David Raya; Timber, Mosqueta, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Martinelli e Marino. Técnico: Mikel Arteta.
  • Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Henderson, Jensen e Damsgard; Tchaouna; Foster e Flemming. Técnico: Keith Andrews.

A notícia Arsenal x Brentford: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

