Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 15h, no Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), pello Campeonato Espanhol
compartilheSIGA
Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 15h, no Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os bascos vêm de vitória sobre o Levante, por 2 a 0, com golaço de Nico Williams. A equipe ocupa a oitava posição, com 20 pontos.
Já o Real vem do empate por 1 a 1 com o Girona. Os merengues são os segundos colocados, com 33 pontos e buscam encostar no Barcelona, que venceu o Atlético de Madrid, por 3 a 1, nessa terça-feira (2/12)
Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir
O confronto entre Athletic Bilbao e Real Madrid será transmitido pela Disney+ (streaming).
Athletic Bilbao x Real Madrid: prováveis escalações
- Athletic Bilbao: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Ruiz Inigo e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Nico Williams; Unai Gomez. Técnico: Ernesto Valverde.
- Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinicius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.
A notícia Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo