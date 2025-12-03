Assine
Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 15h, no Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), pello Campeonato Espanhol

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
03/12/2025 10:57

Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 15h, no Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os bascos vêm de vitória sobre o Levante, por 2 a 0, com golaço de Nico Williams. A equipe ocupa a oitava posição, com 20 pontos.

Já o Real vem do empate por 1 a 1 com o Girona. Os merengues são os segundos colocados, com 33 pontos e buscam encostar no Barcelona, que venceu o Atlético de Madrid, por 3 a 1, nessa terça-feira (2/12)

Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir

O confronto entre Athletic Bilbao e Real Madrid será transmitido pela Disney+ (streaming).

Athletic Bilbao x Real Madrid: prováveis escalações

  • Athletic Bilbao: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte e Yuri; Ruiz Inigo e Jauregizar; Berenguer, Sánchez e Nico Williams; Unai Gomez. Técnico: Ernesto Valverde.
  • Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Arda Güler, Mbappé e Vinicius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

A notícia Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

