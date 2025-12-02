Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina

Espanha conquistou pela segunda vez o título da Liga das Nações Feminina ao vencer a Alemanha por 3 a 0, no estádio Metropolitano, em Madri

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
02/12/2025 20:15

compartilhe

SIGA
x
Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina
Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina crédito: No Ataque Internacional
Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina
Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina (Espanha foi campeã da Liga das Nações)

A Espanha conquistou pela segunda vez o título da Liga das Nações Feminina da Uefa ao vencer a Alemanha por 3 a 0 nesta terça-feira (2/12), no estádio Metropolitano, em Madri, no jogo de volta da final. A partida de ida ficou empatada sem gols na semana passada em Kaiserslautern. Os gols foram marcados por Claudia Pina (duas vezes’) e Vicky López.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O time da treinadora Sonia Bermúdez, que teve um desempenho consideravelmente melhor em relação ao jogo de ida, controlou a posse de bola e criou as chances mais claras, embora o placar não tenha saído do zero no primeiro tempo.

Depois do intervalo, aproveitando o cansaço das alemãs, a Espanha aumentou o ritmo e Pina fez o primeiro finalizando da entrada da área.

Pouco depois, López, de 19 anos, acertou chute colocado de esquerda e ampliou para a ‘Roja’, antes de Pina, com outro belo remate de longe, fechar o placar.

“Só tínhamos um objetivo, que era ganhar, e conseguimos”, disse a artilheira da noite após a partida.

“Esta equipe é muito ambiciosa e queríamos muito continuar ganhando, então agora é hora de aproveitar”, comemorou, por sua vez, Bermúdez.

Este é o segundo título da Espanha em duas edições da Liga das Nações Feminina. Em fevereiro de 2024, a equipe venceu a França na final por 2 a 0, quando o título era decidido em jogo único.

A notícia Campeã! Espanha vence Alemanha e conquista Liga das Nações feminina foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay