Com mais de 700 gols na carreira, ídolo de gigante europeu perde pênalti bizarro; veja

Polônes pegou por baixo da bola e o resultado foi uma cobrança à la Roberto Baggio, na final da Copa do Mundo de 1994

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
02/12/2025 20:15

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram, nesta terça-feira (2/11), e os blaugranas assumiram a ponta da tabela do Campeonato Espanhol, após vencerem o confronto, por 3 a 1.

Apesar do triunfo dos Culés, um lance que não resultou em gol chamou a atenção: Robert Lewandowski, ídolo do Bayern e autor de mais de 700 gols na carreira, foi o responsável por bater um pênalti que foi parar nas alturas.

O polônes tentou bater cruzado, mas pegou por baixo da bola e o resultado foi uma cobrança à la Roberto Baggio, na final da Copa do Mundo de 1994. Veja abaixo:

Lewandowski no Bayern

Lewandowski atuou no Bayern-ALE por oito anos, de 2014 a 2022.

Na equipe alemã, o camisa 9 fez 344 gols, venceu a Champions LEague de (2019/2020) e conquistou a Bundesliga em oito temporadas.

Para além disso, entrou para o Guiness Book (o livro dos recordes mundiais), ao fazer cinco gols em um intervalo de nove minutos, após ter vindo do banco de reservas, no ano de 2015, contra o Wolfsburg.

Lewandowski no Barcelona

Lewa desembarcou em Barcelona em julho de 2022.

Desde então conquistou dois Campeonatos Espanhóis e marcou 101 gols.

A notícia Com mais de 700 gols na carreira, ídolo de gigante europeu perde pênalti bizarro; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

