Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações pela Copa da Alemanha
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2/12), às 17h, no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha
Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (2/12), às 17h, no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha.
Na primeira fase do torneio, o Borussia passou pelo Rot-Weiss Essen, com uma vitória por 1 a 0. Na segunda fase, a equipe aurinegra superou o Eintracht Frankfurt nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.
Já o Bayer Leverkusen goleou o Sonnenhof Grossaspach, por 4 a 0. Na segunda, o Bayer venceu o Paderborn, desta vez por 4 a 2.
O confronto entre as equipes foi o último jogo de ambas na Bundesliga e deu Borussia: 2 a 1.
Nos últimos cinco duelos, duas vitórias do Borussia, uma do Bayern e um empate.
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir
O confrontoentre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen será transmitido pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: prováveis escalações
- Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Nico Kovac.
- Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, García, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: arbitragem
- Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
