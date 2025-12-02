Assine
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações pela Copa da Alemanha

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2/12), às 17h, no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
02/12/2025 12:27

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (2/12), às 17h, no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Na primeira fase do torneio, o Borussia passou pelo Rot-Weiss Essen, com uma vitória por 1 a 0.  Na segunda fase, a equipe aurinegra superou o Eintracht Frankfurt nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Já o Bayer Leverkusen goleou o Sonnenhof Grossaspach, por 4 a 0. Na segunda, o Bayer venceu o Paderborn, desta vez por 4 a 2.

O confronto entre as equipes foi o último jogo de ambas na Bundesliga e deu Borussia: 2 a 1.

Nos últimos cinco duelos, duas vitórias do Borussia, uma do Bayern e um empate.

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir

O confrontoentre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen será transmitido pela ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: prováveis escalações

  • Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Nico Kovac.
  • Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, García, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: arbitragem

  • Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

A notícia Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações pela Copa da Alemanha foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

