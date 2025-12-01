Ex-atacante de Real Madrid e United perde pênalti em eliminação de time de Milito (Chicharito Hernández perdeu pênalti decisivo para o Chivas)

Ex-atacante de Real Madrid e Manchester United, Javier ‘Chicharito’ Hernández desperdiçou um pênalti em eliminação do Chivas para o Cruz Azul, nesse domingo (30/11), pelas quartas de final do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Cruz Azul levou a melhor por 3 a 2 sobre o Chivas, do ex-técnico atleticano Gabriel Milito.

A partida estava empatada por 2 a 2, aos 40 minutos do segundo tempo, quando Chicharito isolou a cobrança de pênalti por cima do gol. Veja no vídeo abaixo!

Treinado por Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, o Cruz Azul agora se prepara para enfrentar o Tigres nas semifinais do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

