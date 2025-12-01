River Plate depende do arquirrival Boca Juniors para chegar à Libertadores 2026
River Plate corre o risco de ficar fora da Copa Libertadores depois de oito participações consecutivas; entenda o cenário
A eliminação para o Racing nas oitavas de final do Torneio Clausura do Campeonato Argentino colocou o River Plate em situação delicada na busca por vaga na Copa Libertadores de 2026.
Sem jogos a disputar em 2025, os Millonarios dependem de sucesso do arquirrival Boca Juniors para chegar ao principal torneio continental.
O River ocupa a quarta posição da classificação anual do Campeonato Argentino. Dessa forma, o time de Marcelo Gallardo precisa que o campeão do Torneio Clausura seja um time que já garantiu classificação à Libertadores por outra via.
O Boca chegou à Libertadores de 2026 com o segundo lugar anual do Campeonato Argentino. Além disso, o time xeneize está na semifinal do Torneio Clausura.
Nesse domingo (30/11), o Boca eliminou o Argentinos Juniors nas quartas de final do Torneio Clausura, com vitória por 1 a 0, na Bombonera.
O Argentinos Juniors, terceiro colocado na classificação anual do Campeonato Argentino, era o outro clube que poderia ‘ajudar’ o River Plate na busca pela Libertadores.
Portanto, se o Clausura for vencido por uma equipe que ainda não tem vaga, o River Plate estará fora da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2017.
Tetracampeão, o clube de Buenos Aires vem de oito participações seguidas na Libertadores.
Semifinais do Torneio Clausura
Racing, Tigre, Estudiantes, Barracas Central e Gimnasia são os outros postulantes à última vaga na Libertadores via Torneio Clausura do Campeonato Argentino.
Veja os confrontos das semifinais do torneio!
- Boca Juniors x Racing ou Tigre
- Estudiantes x Barracas Central ou Gimnasia
Sete vagas argentinas na Copa Libertadores 2026
A Federação Argentina de Futebol (AFA) distribui seis vagas diretas para a Copa Libertadores de 2026.
A tabela anual do Campeonato Argentino (soma de pontos de Apertura e Clausura) garante três vagas diretas.
Os campeões dos Torneios Apertura e Clausura, além do vencedor da Copa Argentina, também têm presença na Libertadores.
O Lanús, campeão da Sul-Americana de 2025, ganhou uma vaga extra para a Argentina na Libertadores de 2026.
Times argentinos classificados para a Libertadores 2026
- Campeão do Torneio Apertura: Platense
- Campeão da Copa da Argentina: Independiente Rivadavia
- Primeiro da tabela anual: Rosario Central
- Segundo da tabela anual: Boca Juniors
- Terceiro da tabela Anual: Argentinos Juniors
- Campeão da Sul-Americana: Lanús (vaga extra)
- Campeão do Torneio Clausura: ainda indefinido
