Esportes

River Plate depende do arquirrival Boca Juniors para chegar à Libertadores 2026

River Plate corre o risco de ficar fora da Copa Libertadores depois de oito participações consecutivas; entenda o cenário

José Cândido Júnior
José Cândido Júnior
Repórter
01/12/2025 09:11

A eliminação para o Racing nas oitavas de final do Torneio Clausura do Campeonato Argentino colocou o River Plate em situação delicada na busca por vaga na Copa Libertadores de 2026.

Sem jogos a disputar em 2025, os Millonarios dependem de sucesso do arquirrival Boca Juniors para chegar ao principal torneio continental.

O River ocupa a quarta posição da classificação anual do Campeonato Argentino. Dessa forma, o time de Marcelo Gallardo precisa que o campeão do Torneio Clausura seja um time que já garantiu classificação à Libertadores por outra via.

O Boca chegou à Libertadores de 2026 com o segundo lugar anual do Campeonato Argentino. Além disso, o time xeneize está na semifinal do Torneio Clausura.

Nesse domingo (30/11), o Boca eliminou o Argentinos Juniors nas quartas de final do Torneio Clausura, com vitória por 1 a 0, na Bombonera.

O Argentinos Juniors, terceiro colocado na classificação anual do Campeonato Argentino, era o outro clube que poderia ‘ajudar’ o River Plate na busca pela Libertadores.

Portanto, se o Clausura for vencido por uma equipe que ainda não tem vaga, o River Plate estará fora da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2017.

Tetracampeão, o clube de Buenos Aires vem de oito participações seguidas na Libertadores.

Semifinais do Torneio Clausura

Racing, Tigre, Estudiantes, Barracas Central e Gimnasia são os outros postulantes à última vaga na Libertadores via Torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Veja os confrontos das semifinais do torneio!

  • Boca Juniors x Racing ou Tigre
  • Estudiantes x Barracas Central ou Gimnasia

Sete vagas argentinas na Copa Libertadores 2026

A Federação Argentina de Futebol (AFA) distribui seis vagas diretas para a Copa Libertadores de 2026.

A tabela anual do Campeonato Argentino (soma de pontos de Apertura e Clausura) garante três vagas diretas.

Os campeões dos Torneios Apertura e Clausura, além do vencedor da Copa Argentina, também têm presença na Libertadores.

O Lanús, campeão da Sul-Americana de 2025, ganhou uma vaga extra para a Argentina na Libertadores de 2026.

Times argentinos classificados para a Libertadores 2026

  1. Campeão do Torneio Apertura: Platense
  2. Campeão da Copa da Argentina: Independiente Rivadavia
  3. Primeiro da tabela anual: Rosario Central
  4. Segundo da tabela anual: Boca Juniors
  5. Terceiro da tabela Anual: Argentinos Juniors
  6. Campeão da Sul-Americana: Lanús (vaga extra)
  7. Campeão do Torneio Clausura: ainda indefinido

