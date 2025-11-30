Cria do Cruzeiro amplia número de gols na Premier League e segue ‘na cola’ de Haaland (Haaland (Manchester City) e Thiago (Brentford))

Cria do Cruzeiro, o atacante Igor Thiago ampliou seus números na Premier League ao marcar dois gols na vitória do Brentford sobre o Burnley por 3 a 1. As equipes duelaram nesse sábado (29/11), no Gtech Community Stadium, pela 13ª rodada.

Thiago marcou o primeiro gol cobrando pênalti, aos 35 minutos do segundo tempo. Pouco depois de o adversário igualar o placar, o brasileiro balançou a rede novamente, dessa vez em chute de pé esquerdo na pequena área, aos 37.

Ouattara, aos 46, anotou o terceiro tento do Brentford, que chegou a 19 pontos no Campeonato Inglês e ocupa a intermediária da classificação, na 10ª posição. O líder Arsenal soma 30 pontos, enquanto o Leeds (18º), que abre a zona de rebaixamento, tem 11.

Thiago só perde para Haaland

Com a performance no sábado, Thiago atingiu 11 gols em 13 jogos na Premier League. Os números são impressionantes, sobretudo pelo fato de a equipe não figurar entre as mais fortes da competição.

O atacante revelado no Cruzeiro é o vice-artilheiro do Inglês. Acima dele ninguém menos que Erling Haaland, do Manchester City, com 14 gols também em 13 partidas.

Estar “na cola” de Haaland é um feito extraordinário para Thiago. Afinal, o norueguês é um dos maiores finalizadores do futebol mundial (soma 353 gols aos 25 anos de idade) e tem no currículo duas artilharias da Premier League: 2022/23 (36 gols) e 2023/24 (27 gols).

Abaixo de Haaland e Thiago aparecem dois atletas empatados com sete gols: Danny Welbeck, do Brighton, e Jean-Philippe Mateta, do Cristal Palace. O brasileiro mais próximo é Richarlison, do Tottenham, com cinco gols.

Assista aos gols de Brentford 3 x 1 Burnley

Temporada da superação

Além dos 11 gols na Premier League, Thiago marcou um pela Copa da Liga Inglesa. Ele soma, portanto, 12 gols em 14 jogos pelo Brentford em início de temporada marcado pela superação.

Contratado por 31 milhões de libras – R$ 223 milhões na cotação atual – em julho de 2024, Thiago lidou com problemas de lesão na primeira época. Ele enfrentou uma lesão no menisco do joelho direito e, posteriormente, foi acometido por uma infecção articular.

Por causa das enfermidades, o brasileiro disptuou apenas oito compromissos em 2024/25. Recuperado em 2025/26, vem jogando em alto nível, sendo, inclusive, cotado pela imprensa inglesa para, no futuro, representar a Seleção Brasileira.

Artilheiro na Bélgica e na Bulgária

Thiago entrou no radar do Brentford devido à peformance na Bélgica. Pelo Club Brugge, anotou 18 gols em 34 jogos na Jupiler Pro League e ajudou a equipe a conquistar o título nacional.

Ele também marcou sete gols na Conference League e quatro na Taça da Bélgica. No geral, contabilizou 29 tentos em 55 jogos.

Antes, o centroavante de 1,91m se destacou no Ludogorets, da Bulgária, onde foi bicampeão nacional, venceu a Taça e a Supertaça do país. Pelo clube búlgaro, foram 21 gols em 55 partidas.

No Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram dos valores da negociação, visto que o atacante se destacava ao lado de Edu e Vitor Roque.

A notícia Cria do Cruzeiro amplia número de gols na Premier League e segue ‘na cola’ de Haaland foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda