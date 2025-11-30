Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League
Equipes se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30, no Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada da Premier League
Os Blues vêm de uma vitória expressiva na Champions: 3 a 0 sobre o Barcelona. Na Premier League, o clube ocupa a segunda colocação, com 23 pontos e pode diminuir para três pontos a diferença para o líder, Arsenal, caso vença o duelo entre as equipes.
Os Gunners também fizeram bonito na última rodada da Liga dos Campeões: 3 a 1 sobre o Bayern. No Campeonato Inglês a equipe lidera, com 29 pontos, e pode aumentar para nove a distância para o segundo colocado, caso vença.
Nos últimos dez confrontos, vantagem para o lado vermelho de Londres: seis vitórias do Arsenal, dois empates e duas vitórias do Chelsea.
Chelsea x Arsenal: onde assistir
O confrontoentre Chelsea e Arsenal será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ Premium (streaming).
Chelsea x Arsenal: prováveis escalações
- Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo, Pedro Neto, Garnacho, João Pedro; Delap. Técnico: Enzo Maresca.
- Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Eze, Rice; Saka, Madueke, Merino. Técnico: Mikel Arteta.
