Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30, no Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada da Premier League

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
30/11/2025 11:01

compartilhe

SIGA
x
Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League
Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League crédito: No Ataque Internacional
Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League
Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League (Equipes se preparam para duelo na Premier League)

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30/11), às 13h30, no Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada da Premier League.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os Blues vêm de uma vitória expressiva na Champions: 3 a 0 sobre o Barcelona. Na Premier League, o clube ocupa a segunda colocação, com 23 pontos e pode diminuir para três pontos a diferença para o líder, Arsenal, caso vença o duelo entre as equipes.

Os Gunners também fizeram bonito na última rodada da Liga dos Campeões: 3 a 1 sobre o Bayern. No Campeonato Inglês a equipe lidera, com 29 pontos, e pode aumentar para nove a distância para o segundo colocado, caso vença.

Nos últimos dez confrontos, vantagem para o lado vermelho de Londres: seis vitórias do Arsenal, dois empates e duas vitórias do Chelsea.

Chelsea x Arsenal: onde assistir

O confrontoentre Chelsea e Arsenal será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Disney+ Premium  (streaming).

Chelsea x Arsenal: prováveis escalações

  • Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo, Pedro Neto, Garnacho, João Pedro; Delap. Técnico: Enzo Maresca.
  • Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Eze, Rice; Saka, Madueke, Merino. Técnico: Mikel Arteta.

A notícia Chelsea x Arsenal: onde assistir e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay