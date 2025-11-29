Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam sábado (29/11), às 16h45, no San Siro, em Milão, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
29/11/2025 12:33

compartilhe

SIGA
x
Milan x Lazio: onde assistir, horÃ¡rio e escalaÃ§Ãµes pelo Campeonato Italiano
Milan x Lazio: onde assistir, horÃ¡rio e escalaÃ§Ãµes pelo Campeonato Italiano crédito: No Ataque Internacional
Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano
Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Equipes se preparam para duelo no Campeonato Italiano)

Milan e Lazio se enfrentam sábado (29/11), às 16h45, no San Siro, em Milão, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sete pontos separam os times na tabela. O Milan vem de uma sequência de 11 jogos sem perder na Série A, sendo o último jogo um triunfo sobre a Inter de Milão, maior rival do clube. A boa sequência levou a equipe Rossonera a ocupar a segunda colocação, com 25 pontos.

Já a Lazio vem de vitória sobre o Lecce e faz uma campanha mediana no Italiano. Nesse sentido, o time de Roma ocupa a oitava posição, com 18 pontos.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, vantagem do Milan, que venceu seis vezes, perdeu três e empatou uma.

Milan x Lazio: onde assistir

O confronto entre Milan e Lazio será transmitido pela XSports (canal aberto), ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming).

Milan x Lazio: prováveis escalações

  • Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Youssof Fofana, Luka Modric, Rabiot e Bartesaghi; Cheek e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.
  • Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini; Guendouzi, Vecino e Basic; Isaksen, Boulaye Dia e Zaccagni.. Técnico: Maurizio Sarri.

A notícia Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay