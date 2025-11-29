Milan x Lazio: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Equipes se preparam para duelo no Campeonato Italiano)

Milan e Lazio se enfrentam sábado (29/11), às 16h45, no San Siro, em Milão, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Sete pontos separam os times na tabela. O Milan vem de uma sequência de 11 jogos sem perder na Série A, sendo o último jogo um triunfo sobre a Inter de Milão, maior rival do clube. A boa sequência levou a equipe Rossonera a ocupar a segunda colocação, com 25 pontos.

Já a Lazio vem de vitória sobre o Lecce e faz uma campanha mediana no Italiano. Nesse sentido, o time de Roma ocupa a oitava posição, com 18 pontos.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, vantagem do Milan, que venceu seis vezes, perdeu três e empatou uma.

Milan x Lazio: onde assistir

O confronto entre Milan e Lazio será transmitido pela XSports (canal aberto), ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming).

Milan x Lazio: prováveis escalações

Milan : Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Youssof Fofana, Luka Modric, Rabiot e Bartesaghi; Cheek e Rafael Leão. Técnico : Massimiliano Allegri.



: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Youssof Fofana, Luka Modric, Rabiot e Bartesaghi; Cheek e Rafael Leão. : Massimiliano Allegri. Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Luca Pellegrini; Guendouzi, Vecino e Basic; Isaksen, Boulaye Dia e Zaccagni.. Técnico: Maurizio Sarri.

