Cristiano Ronaldo desafia goleiro robô criado por ex-Nasa; veja vídeo
Craque português testou sequência de chutes contra o 'melhor goleiro robô do mundo', segundo o ex-engenheiro do Nasa, Mark Rober
O ex-engenheiro da Nasa e fenômeno do YouTube, Mark Rober, apresentou seu novo projeto: um goleiro robótico desenvolvido para reagir com extrema precisão. Cristiano Ronaldo, craque do Al-Nassr, foi convidado para testar a máquina.
O atacante aceitou o desafio. Em vídeo publicado pelo canal de Mark Rober, nessa sexta-feira (28/11), é possível acompanhar a sequência de chutes de CR7 sob o olhar atento de colegas da seleção de Portugal.
No início, o craque apostou em finalizações suaves para entender os movimentos do robô. Em seguida, passou a aumentar gradualmente a velocidade, a força e a colocação dos chutes.
Depois de várias tentativas e de ajustar a mira, Cristiano Ronaldo conseguiu vencer a tecnologia de Rober. Ele acertou um chute preciso no canto esquerdo e colocou a bola no fundo da rede, superando o “melhor goleiro robô do mundo”, como mencionado por Mark Rober no vídeo.
Veja o vídeo
Atualmente, o canal de Mark Rober no YouTube conta com mais de 70 milhões de inscritos.
