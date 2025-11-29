Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol
Equipes se enfrentam neste sábado (29/11), às 12h15, no Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP), pelo Campeonato Espanhol
Barcelona e Alavés se enfrentam neste sábado (29/11), às 12h15, Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.
O Barcelona vem de três vitórias no torneio nacional, contra Elche, Celta de Vigo e Athletic Bilbao. O time catalão é o segundo colocado na competição, com 31 pontos, um abaixo do líder Real Madrid.
O Alavés vem de derrota para o Celta de Vigo (1 a 0). O clube está próximo à zona de rebaixamento, com 15 pontos, na 14ª colocação, quatro a mais do que o Girona, que abre a zona da degola.
Nos últimos cinco jogos entre a equipes, foram cinco triunfos do Barça.
Barcelona x Alavés: onde assistir
O confronto entre Barcelona x Alavés será transmitido e pela Disney+ (streaming).
Barcelona x Alavés: prováveis escalações
- Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Álex Baldé; Frenkie De Jong, Eric García (Pedri), Dani Olmo, Raphinha (Ferrán Torres), Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.
- Alavés: Antonio Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Enríquez, Vicente, Suárez, Blanco, Aleñá, Abde Rebbach (Mariano Díaz), Boyé. Técnico: Eduardo Coudet.
