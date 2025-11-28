Campeão pelo Atlético encerra ciclo em gigante do futebol argentino: ‘Obrigado’ (Arte divulgada pelo River para se despedir de Nacho)

O River Plate anunciou de forma oficial, nesta sexta-feira (28/11), o fim do ciclo do meia Nacho Fernández pelo clube.

Em nota oficial, o time argentino fez um agradecimento ao jogador, que teve uma trajetória vencedora a serviço da instituição.

“Ignacio Fernández encerra sua passagem pelo River Plate, onde disputou 314 partidas, marcou 42 gols e conquistou 10 títulos. OBRIGADO, NACHO!”

Nacho no River

O meia chegou ao River Plate no início de 2016 e se tornou ídolo. Pelos Millonarios, jogou 314 partidas, marcou 42 gols e venceu 10 títulos.

Dentre as conquistas, destacam-se a Copa Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors, maior rival do River; o Campeonato Argentino de 2023; três Copas Argentinas (2015–16, 2016–17 e 2018–19); o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, em 2016 e 2019; e a Supercopa Argentina em 2017, 2019 e 2023.

Em fevereiro de 2021, Fernandéz se transferiu para o Atlético. No fim de 2022, retornou ao River.

Nacho no Galo

Pelo Galo, o meio-campista ficou marcado por integrar o time memorável de 2021.

O argentino participou da conquistas de cinco títulos com a camisa alvinegra: Supercopa do Brasil (2022), Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e Campeonato Mineiro (2022/21). Pelo Atlético, disputou 109 partidas e marcou 19 gols.

Nacho Fernández durante passagem pelo Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

