AFA pune jogadores do Estudiantes por virarem as costas a atletas do Rosario Central (Jogadores do Estudiantes protestaram contra o título nacional do Rosario Central)

A Associação do Futebol Argentino (AFA) publicou uma decisão polêmica nesta quinta-feira (27/11): a de punir rigorosamente os jogadores e o presidente do Estudiantes, após o elenco ter virado as costas aos atletas do Rosario Central, no jogo entre as equipes, nesse domingo (23/11).

Título “inventado”: entenda o caso

No dia 20 de novembro, o Comitê Executivo da Liga Profissional de Futebol anunciou, já nos momentos finais da temporada, que o Rosario Central seria considerado o campeão do Campeonato Argentino de 2025, por ter feito a melhor campanha geral, com 66 pontos.

Ocorre que o campeonato nacional da Argentina comumente tem “apenas” dois campeões: as equipes que triunfam nos dois turnos do torneio, ou seja, se sagram vencedores do Apertura (primeiro turno) e do Clausura (segundo turno).

Antes, a tabela geral, que soma os pontos das competições nacionais, servia somente para definir as vagas para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. No entanto, já no apagar das luzes, foi “criado” um novo título.

A decisão pela “invenção” de um certame durante a temporada gerou polêmica, haja vista que o ineditismo da medida se fez injustificável para a maioria das pessoas.

Alguns torcedores chegaram a insinuar que o movimento da AFA foi uma maneira de “presentear” com um título nacional o craque Angel Di María, que voltou ao Central, clube em que foi formado, após anos gloriosos no futebol europeu.

Protesto do Estudiantes

Culturalmente na Argentina, o primeiro adversário de um time campeão de um título relevante, realiza o “pasillo” (um corredor de aplausos para os jogadores campeões).

Como grande parte do cenário futebolístico argentino, o elenco do Estudiantes também se insurgiu perante à “conquista” do Rosario Central e optou por dar as costas aos jogadores dos Canallas, antes do duelo entre as equipes, nas oitavas de final do Clausura, vencido pelos Pincharratas, por 1 a 0.

(foto: Reprodução)

Pedido por explicações

Após a atitude do Estudiantes, a AFA exigiu que o clube, bem como o capitão Santiago Núñez dessem explicações acerca do ocorrido.

Foi aberto um expediente disciplinar e os envolvidos teriam 48 horas para se manifestarem quanto à conduta praticada. As explicações dadas, todavida, não foram suficientes e foram aplicadas pesadas sanções.

Punições aos envolvidos

Todos os jogadores que participaram do protesto receberam duas partidas de suspensão;

Juan Sebástian Verón, ídolo do clube e atual presidente da equipe, foi suspenso das funções que exerce por seis meses;

O capitão da equipe, Santiago Núñez, não poderá exercer a função durante três meses;

O Estudiantes tomou uma multa de 4 mil dólares;

Algoz do Atlético recebeu “pasillo” pela Sul-Americana

O Lanús, algoz do Atlético na final da Copa Sul-Americana desse sábado (22/11), recebeu um “pasillo” tradicional nessa quarta-feira (26/11).

Momentos antes do início da primeira partida após o título continental, o time do Tigre aplaudiu os jogadores campeões pelo Granate, e durante o jogo saiu vitorioso, por 1 a 0.

A notícia AFA pune jogadores do Estudiantes por virarem as costas a atletas do Rosario Central foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo