Roma x Midtjylland: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45, no Estádio Olímpico, em Roma, pela quinta rodada da Liga Europa
Roma e Midtjylland se enfrentam nesta quinta-feira (27/11), às 14h45, no Estádio Olímpico, em Roma, pela quinta rodada da Liga Europa.
Apesar de liderar o Campeonato Italiano de maneira isolada, a Roma não vem bem na Liga Europa, com somente seis pontos em quatro rodadas. Na rodada anterior, os italianos venceram os Rangers, por 2 a 0, e voltaram à briga pela classificação.
Já os dinamarqueses são a sensação do torneio: quatro vitórias em quatro jogos e 12 pontos na tabela.
Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão.
Roma x Midtjylland: onde assistir
O confronto entre Roma e Midtjylland será transmitido pelo canal Prime Video (streaming) e CazeTV (Youtube).
Roma x Midtjylland: prováveis escalações
- Nottingham Forest: Mile Svilar, Jan Ziólkowski, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Wesley, Manu Koné, Bryan Cristante, Zeki Çelik, Lorenzo Pellegrini, Matías Soulé, Evan Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.
- Porto: Elías Ólaffson, Kevin Mbabu, Han Beom-Lee, Martin Erlic, Mads Bech Sørensen, Pedro Bravo, Philip Billing, Mikel Gogorza, Gue-sung Cho, Darío Osório, Franculino Djú. Técnico: Mike Tullberg.
Roma x Midtjylland: arbitragem
- Árbitro: Nikola Dabanovi? (Montenegro).
- Auxiliares: Vladan Todorovi? (Montenegro) e Sr?an Jovanovi? (Montenegro).
- VAR: Tiago Martins (Portugal).
