Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions

Viajar cerca de 4.687 quilômetros pelo time do coração seria uma tarefa hercúlea para muitos torcedores, mas não para dez dispostos adeptos do Kairat, do Cazaquistão.

Eles acompanharam a derrota da equipe, por 3 a 2, para o Copenhagen, da Dinamarca, nesta quarta-feira (26/11), pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A longa viagem entre Almaty, maior cidade do Cazaquistão, e Copenhague, capital da Dinamarca, foi enfrentada pelos dez bravos torcedores que, inicialmente, somente tinham a intenção de apoiar a equipe, estreante nesta fase da Champions e primeiro clube cazaque a atingir este feito.

Convite para o gramado e presentes

De forma gentil e surpreendente, minutos antes da bola rolar os donos da casa convidaram os fãs do Kairat para entrar no gramado e receber presentes.

Segundo os mandantes, o reconhecimento faz-se merecido, considerando que “O futebol sem torcedores nunca seria o mesmo”. Confira abaixo, na íntegra, a nota do Copenhaguen.

“Viajar 5.000 km para apoiar sua equipe é honroso. Dez torcedores visitantes viajaram de Almaty — algo que queremos reconhecer como clube. O futebol sem torcedores nunca seria o mesmo. Desejamos a todos os torcedores um ótimo jogo da Liga dos Campeões esta noite.”

O jogo

Em campo, no entanto, os dinamarqueses não foram bons anfitriões e venceram os cazaques, por 3 a 2.

O Kairat ainda não venceu na Champions e ocupa a 35ª colocação na tabela da fase de liga, com um ponto em cinco jogos.

