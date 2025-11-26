Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions

Viagem foi enfrentada por dez torcedores que foram apoiar o Kairat, do Cazaquistão, no jogo contra o Copenhaguen, da Dinamarca, na Champions

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
26/11/2025 21:06

compartilhe

SIGA
x
Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions
Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions crédito: No Ataque Internacional
Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions
Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions (Torcedores receberam presentes)

Viajar cerca de 4.687 quilômetros pelo time do coração seria uma tarefa hercúlea para muitos torcedores, mas não para dez dispostos adeptos do Kairat, do Cazaquistão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Eles acompanharam a derrota da equipe, por 3 a 2, para o Copenhagen, da Dinamarca, nesta quarta-feira (26/11), pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A longa viagem entre Almaty, maior cidade do Cazaquistão, e Copenhague, capital da Dinamarca, foi enfrentada pelos dez bravos torcedores que, inicialmente, somente tinham a intenção de apoiar a equipe, estreante nesta fase da Champions e primeiro clube cazaque a atingir este feito.

Convite para o gramado e presentes

De forma gentil e surpreendente, minutos antes da bola rolar os donos da casa convidaram os fãs do Kairat para entrar no gramado e receber presentes.

Segundo os mandantes, o reconhecimento faz-se merecido, considerando que “O futebol sem torcedores nunca seria o mesmo”. Confira abaixo, na íntegra, a nota do Copenhaguen.

Viajar 5.000 km para apoiar sua equipe é honroso. Dez torcedores visitantes viajaram de Almaty — algo que queremos reconhecer como clube. O futebol sem torcedores nunca seria o mesmo. Desejamos a todos os torcedores um ótimo jogo da Liga dos Campeões esta noite.”

O jogo

Em campo, no entanto, os dinamarqueses não foram bons anfitriões e venceram os cazaques, por 3 a 2.

O Kairat ainda não venceu na Champions e ocupa a 35ª colocação na tabela da fase de liga, com um ponto em cinco jogos.

A notícia Torcedores viajam 5 mil quilômetros e são presenteados por adversário na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay