Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions

Com os quatro gols marcados na vitória do Real Madrid, Mbappé se isolou na artilharia da Champions, com nove bolas na rede

Publicidade
Carregando...
IB
Izabela Baeta
IB
Izabela Baeta
Repórter
26/11/2025 19:54

compartilhe

SIGA
x
Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions
Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions crédito: No Ataque Internacional
Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions
Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions (Mbappé marcou quatro gols na vitória do Real Madrid)

O atacante Mbappé viveu uma noite brilhante com a camisa do Real Madrid ao marcar quatro gols nesta quarta-feira (26/11). O time espanhol venceu o Olympiacos por 4 a 3, no Estádio Georgios Karaiskaki, em Atenas, na Grécia, pela fase de grupos da Champions League.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O francês viu o Olympiacos sair na frente, mas deixou tudo igual para o Real aos 22 minutos. Dois minutos depois, marcou o gol da virada. Na sequência, ele ampliou. A quarta bola na rede veio no segundo tempo – o Olympiacos também marcou dois na etapa complementar.

Com os quatro gols marcados, Mbappé se isolou na artilharia da Champions, com nove bolas na rede. Na sequência, aparece
Victor Osimhen, do Galatasaray, com seis. Depois, Haaland, do Manchester City, tem cinco.

Mbappé também aparece em notoriedade no ranking geral de maiores artilheiros da Champions na história. Ele é o sexto da lista, com 63 gols. O topo fica por conta de Cristiano Ronaldo, com 140 gol marcados.

Top 3 artilheiros da Champions 25/26

  • Mbappé – 9 gols
  • Osimhen – 6 gols
  • Haaland – 5 gols
  • Harry Kane – 5 gols

Artilheiros da história da Champions

  • Cristiano Ronaldo – 140 gols
  • Lionel Messi – 129 gols
  • Robert Lewandowski – 105 gols
  • Karim Benzema – 90 gols
  • Raúl González – 71 gols
  • Kylian Mbappé – 63 gols
  • Thomas Müller – 57 gols
  • Ruud van Nistelrooy – 56 gols
  • Erling Haaland – 54 gols
  • Thierry Henry – 50 gols

A notícia Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay