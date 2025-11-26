Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions
Com os quatro gols marcados na vitória do Real Madrid, Mbappé se isolou na artilharia da Champions, com nove bolas na rede
compartilheSIGA
O atacante Mbappé viveu uma noite brilhante com a camisa do Real Madrid ao marcar quatro gols nesta quarta-feira (26/11). O time espanhol venceu o Olympiacos por 4 a 3, no Estádio Georgios Karaiskaki, em Atenas, na Grécia, pela fase de grupos da Champions League.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O francês viu o Olympiacos sair na frente, mas deixou tudo igual para o Real aos 22 minutos. Dois minutos depois, marcou o gol da virada. Na sequência, ele ampliou. A quarta bola na rede veio no segundo tempo – o Olympiacos também marcou dois na etapa complementar.
Com os quatro gols marcados, Mbappé se isolou na artilharia da Champions, com nove bolas na rede. Na sequência, aparece
Victor Osimhen, do Galatasaray, com seis. Depois, Haaland, do Manchester City, tem cinco.
Mbappé também aparece em notoriedade no ranking geral de maiores artilheiros da Champions na história. Ele é o sexto da lista, com 63 gols. O topo fica por conta de Cristiano Ronaldo, com 140 gol marcados.
Top 3 artilheiros da Champions 25/26
- Mbappé – 9 gols
- Osimhen – 6 gols
- Haaland – 5 gols
- Harry Kane – 5 gols
Artilheiros da história da Champions
- Cristiano Ronaldo – 140 gols
- Lionel Messi – 129 gols
- Robert Lewandowski – 105 gols
- Karim Benzema – 90 gols
- Raúl González – 71 gols
- Kylian Mbappé – 63 gols
- Thomas Müller – 57 gols
- Ruud van Nistelrooy – 56 gols
- Erling Haaland – 54 gols
- Thierry Henry – 50 gols
A notícia Mbappé faz quatro gols em vitória do Real e se isola como artilheiro da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta