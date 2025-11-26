Assine
Real Madrid leva ‘gol de videogame’ em duelo com Olympiacos; veja vídeo

Golaço foi marcado por Chiquinho, que abriu o placar para os donos da casa, mas minutos depois viu o time tomar a virada

Izabela Baeta
Izabela Baeta
Repórter
26/11/2025 18:44

O Real Madrid levou um ‘gol de videogame’ no jogo contra o Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskaki, em Atenas, na Grécia, pela fase de grupos da Champions League. O golaço foi marcado por Chiquinho, que abriu o placar para os donos da casa, mas minutos depois viu o time tomar a virada.

Logo no começo da partida, o Olympiacos fez trama coletiva para coroar os minutos corajosos diante do gigante espanhol. Antes da entrada da área, uma linda troca de passes de primeira entre Chiquinho, Podence e El Kaabi originou o gol. O primeiro recebeu na entrada da área e chutou forte no canto direito de Lunin.

A comemoração efusiva foi justificada. O golaço coletivo pareceu tirado dos jogos de videogame, pela facilidade com que os jogadores trocaram passes para infiltrar a defesa do Real Madrid.

A felicidade dos gregos, contudo, não durou muito. O Real Madrid empatou com Mbappé aos 22. Na sequência, o atacante francês fez mais dois para virar o jogo. O time espanhol foi para o vestiário já tranquilo, com a vantagem assegurada.

A notícia Real Madrid leva ‘gol de videogame’ em duelo com Olympiacos; veja vídeo foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta

