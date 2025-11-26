Cria do Cruzeiro faz gol e dá assistência em vitória na Champions (Robert marcou gol em vitória do Copenhague sobre o Kairat)

O atacante Robert, cria das categorias de base do Cruzeiro, voltou a marcar gol na Liga dos Campeões. Ele fez o terceiro do Copenhague FC, da Dinamarca, na vitória por 3 a 2 sobre o Kairat, do Cazaquistão.

A partida ocorreu nesta quarta-feira (26/11), no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca, pela quinta rodada da fase de liga do torneio continental.

Robert tem quatro gols na Champions

Robert contribuiu com um gol e uma assistência na vitória. O atacante, natural de Pirapora, no interior de Minas Gerais, tem 24 jogos, seis tentos e dois passes decisivos na temporada.

Nesta edição da Champions League, Robert fez dois gols nas etapas qualificatórias e dois gols na fase de liga. Ele não balançou as redes no Campeonato Dinamarquês ou na Taça da Dinamarca.

Passagem de Robert pelo Cruzeiro

Com a camisa celeste, Robert fez 30 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. O atacante atuou no time profissional da Raposa entre 2023 e 2024.

A notícia Cria do Cruzeiro faz gol e dá assistência em vitória na Champions foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena