Chelsea atropela Barcelona na Champions League com gol de Estêvão

Com o resultado expressivo, o Chelsea alcança os 10 pontos e sobe para a quinta colocação na Liga dos Campeões

25/11/2025 20:50

Em duelo pela quinta rodada da Liga dos Campeões, o Chelsea superou o Barcelona nesta terça-feira (25/11), por 3 a 0. Com uma bela exibição, Estêvão foi o responsável pelo segundo gol da equipe inglesa no Stamford Bridge e deixou o campo ao final da segunda etapa sob muitos aplausos dos torcedores.

Situação na tabela

Com o resultado, o Chelsea alcança os 10 pontos e sobe para a quinta colocação na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Barcelona permanece com sete pontos e cai para a 15ª posição.

Resumo do jogo
CHELSEA 3 x 0 BARCELONA

Competição: Liga dos Campeões
Local: Stamford Bridge
Data: 25 de novembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 17h (de Brasília)

Gols
Koundé (contra), aos 27′ do 1ºT (Chelsea)
Estêvão, aos 10′ do 2ºT (Chelsea)
Delap, aos 28′ do 2ºT (Chelsea)

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo de superioridade do Chelsea, a equipe inglesa inaugurou o marcador aos 27 minutos. Cucurella cruzou rasteiro e Pedro Neto finalizou de letra, com o goleiro Joan García rendido no lance. Ferrán Torres até conseguiu impedir a bola de entrar, mas Koundé se atrapalhou e acabou empurrando contra a própria meta.

Aos 43, Ronald Araújo deu uma dura entrada em Cucurella e acabou sendo advertido com o seu segundo cartão amarelo, resultando em sua expulsão. Com um a menos, o Barcelona não conseguiu se impor para incomodar o Chelsea na segunda etapa e sofreu o segundo gol aos 10 minutos.

Reece James tocou na direita para Estêvão, que deu um belo drible em Cubarsí ao invadir a área, tirou de Baldé e bateu firme de direita, no alto, sem chances para Joan García. Aos 28, Enzo Fernández recebeu livre pela esquerda e tocou para Delap empurrar para as redes e marcar o terceiro do Chelsea.

Próximos jogos

  • Jogo: Chelsea x Arsenal
  • Data e horário: 30 de novembro (domingo) | 13h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Inglês
  • Local: Stamford Bridge
  • Jogo: Barcelona x Alavés
  • Data e horário: 29 de novembro (sábado) | 12h15 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Espanhol
  • Local: Camp Nou

