Gigante espanhol cometeu gafe ao reproduzir fotos de personalidades falecidas em 2025 durante assembleia neste domingo

Samuel Resende
Samuel Resende
Repórter
23/11/2025 16:26

Real Madrid pede desculpa após usar foto de homônimo em tributo a Jota e irmão crédito: No Ataque Internacional
O Real Madrid cometeu uma gafe em um vídeo de obituário, durante a Assembleia Geral do clube, neste domingo (23). O clube usou a foto de outro André Silva, em tributo aos falecidos de 2025: ao homenagear o português Diogo Jota e seu irmão, o clube colocou a imagem do atacante do Elche.

O QUE ACONTECEU

Em vídeo exibido durante o evento, o clube reproduzia fotos de personalidades falecidas no ano.

Ao relembrar da morte de Diogo Jota e seu irmão, André SIlva, o clube colocou o jogador do Liverpool ao lado do atacante português do Elche, com passagem por Milan, Sevilla e RB Leipzig e seleção portuguesa.

Nas redes sociais, o clube se desculpou pela confusão:

“O Real Madrid pede desculpas ao Elche e ao seu jogador André Silva por ter incluído por engano, no obituário de um vídeo institucional, a sua imagem em vez da de André Silva, irmão de Diogo Jota, jogador do Liverpool. Lamentamos o ocorrido.”

André Silva falecido, irmão de Jota, teve carreira menos badalada que o homônimo: Com passagem pelo Porto na base, atuou por Gondomar e Penafiel, de divisões inferiores do futebol português.

A notícia Real Madrid pede desculpa após usar foto de homônimo em tributo a Jota e irmão foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende

