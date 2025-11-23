Richarlison faz golaço de cobertura em Arsenal x Tottenham; assista
Atacante brasileiro fez belo gol em chute próximo ao meio-campo no clássico de Londres pela Premier League
Atacante da Seleção Brasileira, o atacante Richarlison marcou um golaço de cobertura pelo Tottenham neste domingo (23/11), contra o Arsenal, em jogo pela 12ª rodada da Premier League.
O jogador aproveitou que o goleiro David Raya estava adiantado e acertou um belo chute quase do meio-campo no Emirates Stadium, em Londres. Assista, no vídeo abaixo:
A temporada de Richarlison
Esse foi o quinto gol de Richarlison em 19 jogos na temporada. O centroavante também contribuiu com duas assistências.
Ele tem sido convocado frequentemente pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, mas não entrou em campo na última Data Fifa.
