Richarlison faz golaço de cobertura em Arsenal x Tottenham; assista

Atacante brasileiro fez belo gol em chute próximo ao meio-campo no clássico de Londres pela Premier League

Samuel Resende
Repórter
23/11/2025 15:18

Richarlison faz golaço de cobertura em Arsenal x Tottenham; assista crédito: No Ataque Internacional
Richarlison comemora gol em Arsenal x Tottenham

Atacante da Seleção Brasileira, o atacante Richarlison marcou um golaço de cobertura pelo Tottenham neste domingo (23/11), contra o Arsenal, em jogo pela 12ª rodada da Premier League.

O jogador aproveitou que o goleiro David Raya estava adiantado e acertou um belo chute quase do meio-campo no Emirates Stadium, em Londres. Assista, no vídeo abaixo:

A temporada de Richarlison

Esse foi o quinto gol de Richarlison em 19 jogos na temporada. O centroavante também contribuiu com duas assistências.

Ele tem sido convocado frequentemente pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, mas não entrou em campo na última Data Fifa.

