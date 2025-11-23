Jogadores do Atlético discutem com torcedor em meio a disputa de pênaltis (Lyanco em momento que discutia com torcedor do Atlético)

A disputa de pênaltis em Atlético x Lanús foi tensa e acalorada nas arquibancadas do Estádio Defensor del Chaco, em Assunção no Paraguai. Após um torcedor xingar Biel pelo erro em uma das cobranças, jogadores do Galo rebateram o atleticano.

Eles assistiam o jogo em áreas próximas. No momento, Biel havia acabado de perder um pênalti quando um torcedor reclamou avidamente, inclusive, direcionando uma “súplica” ao zagueiro do Galo, Lyanco.

“Lyanco, some com ele do Galo. Olha o que essa desg%$#@ fez. Some com essa po$#@ do Galo. R$ 50 milhões nessa desg%$#@. Parabéns pra todo mundo, hein?”, gritou.

Em seguida, o jogador do Lanús perdeu um pênalti. A torcida comemorou e foi a vez dos jogadores do Atlético rebaterem. Cuello e Lyanco esbravejaram contra o atleticano, e o zagueiro chegou a se aproximar do torcedor. Mas foi contido por seguranças.

“Cadê ele? Quem que estava falando aqui? Filho da pu$@, vai tomar no c#”, esbravejou Lyanco.

Outros atletas estavam juntos e também ficaram bravos, como os atacantes João Marcelo e Mosquito e outros jovens da base do clube. Bruno Muzzi, CEO do clube, também estava na área no momento.

O ocorrido foi flagrado em vídeo por um perfil criador de conteúdos sobre futebol, Futebol pelo Mundo. Veja o vídeo:

Derrota na final da Sul-Americana

O Galo perdeu para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis, por 5 a 4, no Estádio Defensores del Chaco – depois de empates sem gols tanto no tempo regulamentar como na prorrogação. Com o resultado, o clube amargou o vice da Copa Sul-Americana de 2025.

