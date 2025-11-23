Sobis analisa derrota do Atlético na final da Sul-Americana: ‘Não sabe ser campeão’ (Rafael Sobis, ex-atacante)

O Atlético perdeu a chance de sagrar campeão da Copa Sul-Americana. O Galo perdeu para o Lanús nos pênaltis, nesse sábado (22/11), e ficou no quase em mais uma competição continental. No ano passado, o time alvinegro também foi vice da Libertadores.

Em vídeo de análise da derrota, o ex-atacante Rafael Sobis comentou as duas derrotas. Segundo ele, ficou surpreso com o vice da “Sula”, pois apostava no favoritismo brasileiro, e concluiu que o Atlético se tornou um clube que não sabe ser campeão.

“O Atlético Mineiro perdeu mais um título internacional. Me surpreendeu de uma maneira ou outra, porque é final. Mas eu via o Atlético como favorito e perdeu mais um título. A verdade é que hoje, não estou contando a história do Atlético Mineiro, porque é linda, maravilhosa e é um grande time a nível nacional e internacional.”

“Mas a verdade é que o Atlético Mineiro perdeu a final da Libertadores, e talvez nunca, jamais na vida um time possa ter oportunidade de jogar uma final de Libertadores com um homem a mais desde o primeiro tempo. Tiveram a chance nas mãos. Pois bem, ontem perdeu mais um título pro Lanús. Achei que o Alético era favorito.”

“O que me faz pensar? Hoje, o Atlético Mineiro não é um time pronto pra ser campeão. O Atlético Mineiro não sabe ser campeão.” Rafael Sobis, ex-jogador e comentarista

Sobis voltou a elogiar o trabalho do Atlético e falou o que faltou ao clube para levantar o troféu da Copa Sul-Americana. “Imagina dois títulos internacionais em dois anos. Que lindo seria, né? E aí esses jogadores seriam lembrados pro resto da vida. Então é isso que diferencia, não a história do clube, mas o momento. O grande campeão do não campeão.”

“Por isso que penso aqui, o Atlético Mineiro tá fazendo um trabalho maravilhoso, grandes jogadores, grandes nomes, mas não ‘tá’ sabendo ser campeão. Ontem, se o Atlético Mineiro jogasse um pouquinho mais, levava esse título. É o futebol. Isso que define o grande campeão, porque fica para a história e o que fica no quase”, finalizou.

Veja o vídeo na íntegra

Rafael Sobis compartilhou o vídeo de sua análise em seu perfil oficial no Instagram. Veja:

Derrota na final da Sul-Americana

O Galo perdeu para o Lanús, da Argentina, nos pênaltis, por 5 a 4, no Estádio Defensores del Chaco – depois de empates sem gols tanto no tempo regulamentar como na prorrogação. Com o resultado, o clube amarga o vice da Copa Sul-Americana de 2025.

