Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025? (Hulk, Dayro e Vegetti marcaram ao menos quatro gols na Sul-Americana)

A Copa Sul-Americana 2025 chegou ao fim neste sábado (22/11), com a vitória do Lanús sobre o Atlético no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Apesar do título, o time argentino não teve o artilheiro da competição.

O maior goleador nesta temporada tem nada menos do que 40 anos. Trata-se do atacante Dayro Moreno, que atua no Once Caldas, da Colômbia.

O colombiano marcou 10 vezes em 13 jogos. Ele fez um hat-trick contra o Gualberto Villarroel, da Bolívia, e balançou as redes duas vezes no mesmo jogo diante do Huracán, da Argentina, e do Independiente del Valle, do Equador.

Apesar das ótimas atuações, Dayro não conseguiu evitar a eliminação do Once Caldas para o time equatoriano nos pênaltis, nas quartas de final.

Artilheiros que atuam no Brasil

O maior artilheiro de um time brasileiro na Sul-Americana de 2025 foi o atacante Vegetti, com cinco gols em oito jogos pelo Vasco.

Em relação aos finalistas, os principais goleadores de Atlético e Lanús foram Hulk, com quatro gols, e Dylan Aquino, com trêsbolas nas redes, respectivamente.

Os maiores artilheiros da Sul-Americana 2025

Dayro Moreno (Once Caldas): 10 gols em 13 jogos

Junior Paredes (Academia Puerto Cabello): 6 gols em 7 jogos

Ismael Díaz (Universidad Católica): 6 gols em 7 jogos

