Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025?

Apesar de decidirem final, Atlético e Lanús não tiveram nomes entre os principais goleadores da competição

Publicidade
Carregando...
SR
Samuel Resende
SR
Samuel Resende
Repórter
22/11/2025 21:10

compartilhe

SIGA
x
Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025?
Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025? crédito: No Ataque Internacional
Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025?
Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025? (Hulk, Dayro e Vegetti marcaram ao menos quatro gols na Sul-Americana)

A Copa Sul-Americana 2025 chegou ao fim neste sábado (22/11), com a vitória do Lanús sobre o Atlético no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Apesar do título, o time argentino não teve o artilheiro da competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O maior goleador nesta temporada tem nada menos do que 40 anos. Trata-se do atacante Dayro Moreno, que atua no Once Caldas, da Colômbia.

O colombiano marcou 10 vezes em 13 jogos. Ele fez um hat-trick contra o Gualberto Villarroel, da Bolívia, e balançou as redes duas vezes no mesmo jogo diante do Huracán, da Argentina, e do Independiente del Valle, do Equador.

Apesar das ótimas atuações, Dayro não conseguiu evitar a eliminação do Once Caldas para o time equatoriano nos pênaltis, nas quartas de final. 

Artilheiros que atuam no Brasil

O maior artilheiro de um time brasileiro na Sul-Americana de 2025 foi o atacante Vegetti, com cinco gols em oito jogos pelo Vasco. 

Em relação aos finalistas, os principais goleadores de Atlético e Lanús foram Hulk, com quatro gols, e Dylan Aquino, com trêsbolas nas redes, respectivamente.

Os maiores artilheiros da Sul-Americana 2025

  • Dayro Moreno (Once Caldas): 10 gols em 13 jogos
  • Junior Paredes (Academia Puerto Cabello): 6 gols em 7 jogos
  • Ismael Díaz (Universidad Católica): 6 gols em 7 jogos

A notícia Quem foi o artilheiro da Copa Sul-Americana 2025? foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay