Ídolo do Atlético manda mensagem de apoio antes de final da Sul-Americana

Grande decisão será neste sábado (22/11), às 17h (horário de Brasília), contra o Lanús; veja post

Jessica Mayara
Repórter
22/11/2025 13:19

O Atlético briga, neste sábado (22/11), pelo título da Copa Sul-Americana e contará com uma torcida ilustre. Ronaldinho Gaúcho, ídolo do clube, torcerá pela vitória alvinegra.

Em suas redes sociais, o ex-jogador publicou uma mensagem de apoio ao clube. “Bora Galo!”, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter). Veja publicação:

Lanús x Atlético na final da Sul-Americana

Atlético medirá forças com o Lanús, da Argentina, pela taça da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (22/11), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O Galo tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez. Já o Granate ostenta uma taça da competição na galeria de troféus – conquistada em 2013, diante da Ponte Preta.

A notícia Ídolo do Atlético manda mensagem de apoio antes de final da Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

