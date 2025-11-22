Assine
Por renda extra, torcedor do Atlético vende produtos em Assunção; saiba valores

Decisão será neste sábado (22/11), no Estádio Defenso del Chaco, contra o Lanús; vendedor está confiante no título alvinegro

Jessica Mayara
Jessica Mayara
22/11/2025 12:09

Título do Atlético em Assunção e renda extra: o sonho perfeito de Ederson Franczuck. O vendedor, de 43 anos, está fazendo acontecer. Ele viajou até o Paraguai para a final da Copa Sul-Americana para comercializar artefatos e produtos do clube.

Em entrevista ao No Ataque, o vendedor revelou como surgiu a ideia. “Pela imensa procura de ingresso. Como eu vi que esgotou rápido os ingressos do Atlético, eu não pensei duas vezes em fazer o material e ir embora para o Paraguai para fazer uma renda extra”, contou.

Ederson disse ainda que as vendas vão o ajudar a custear a passagem para a final. “Ainda mais se a gente ganhar a Sul-Americana, vai ajudar muito. Até o final do ano vai ajudar”, completou.

Preços dos produtos do Atlético no Paraguai

Entre os produtos comercializados estão bandeirões, pelúcias do Galo, mascote do clube, e chapéus. Os preços variam entre R$ 50 e R$70. Veja preços:

  • Galo da Massa: R$ 70
  • Bandeirões: R$ 60
  • Chapéus e outros produtos: R$ 50

Confiança no título do Atlético

Para além das vendas, o vendedor e torcedor do Atlético está confiante também na conquista inédita do título. O palpite de Ederson é 2 a 0. “Vamos atropelar. Quem não está confiante, não torce ‘pro’ Galo não. Tem que tá confiante.”

Lanús x Atlético na final da Sul-Americana

Atlético medirá forças com o Lanús, da Argentina, pela taça da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (22/11), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O Galo tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez. Já o Granate ostenta uma taça da competição na galeria de troféus – conquistada em 2013, diante da Ponte Preta.

