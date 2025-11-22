Por renda extra, torcedor do Atlético vende produtos em Assunção; saiba valores
Decisão será neste sábado (22/11), no Estádio Defenso del Chaco, contra o Lanús; vendedor está confiante no título alvinegro
compartilheSIGA
Título do Atlético em Assunção e renda extra: o sonho perfeito de Ederson Franczuck. O vendedor, de 43 anos, está fazendo acontecer. Ele viajou até o Paraguai para a final da Copa Sul-Americana para comercializar artefatos e produtos do clube.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em entrevista ao No Ataque, o vendedor revelou como surgiu a ideia. “Pela imensa procura de ingresso. Como eu vi que esgotou rápido os ingressos do Atlético, eu não pensei duas vezes em fazer o material e ir embora para o Paraguai para fazer uma renda extra”, contou.
Ederson disse ainda que as vendas vão o ajudar a custear a passagem para a final. “Ainda mais se a gente ganhar a Sul-Americana, vai ajudar muito. Até o final do ano vai ajudar”, completou.
Preços dos produtos do Atlético no Paraguai
Entre os produtos comercializados estão bandeirões, pelúcias do Galo, mascote do clube, e chapéus. Os preços variam entre R$ 50 e R$70. Veja preços:
- Galo da Massa: R$ 70
- Bandeirões: R$ 60
- Chapéus e outros produtos: R$ 50
Confiança no título do Atlético
Para além das vendas, o vendedor e torcedor do Atlético está confiante também na conquista inédita do título. O palpite de Ederson é 2 a 0. “Vamos atropelar. Quem não está confiante, não torce ‘pro’ Galo não. Tem que tá confiante.”
Lanús x Atlético na final da Sul-Americana
O Atlético medirá forças com o Lanús, da Argentina, pela taça da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (22/11), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.
O Galo tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez. Já o Granate ostenta uma taça da competição na galeria de troféus – conquistada em 2013, diante da Ponte Preta.
A notícia Por renda extra, torcedor do Atlético vende produtos em Assunção; saiba valores foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara