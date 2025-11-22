Torcedores do Atlético tomam as ruas de Assunção antes de final contra o Lanús (Torcida do Atlético em festa pelas ruas de Assunção, no Paraguai)

Desde o início da tarde dessa sexta-feira (21/11) até o fim da madrugada deste sábado decisivo, as ruas de Assunção, no Paraguai, foram dominadas pela festa de torcedores do Atlético. A Massa está no país para a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús.

Torcedores ocuparam calçadas, bares e avenidas, cantando sem parar o hino e as músicas tradicionais das arquibancadas. No bairro Villa Morra, o clima foi ainda mais intenso: em alguns bares, o hino do Galo tocava a cada 15 minutos, puxando coro imediato.

Com o grande número de pessoas, a polícia paraguaia apareceu para organizar a comemoração, já que os carros tinham dificuldade para passar. A festa seguiu pacífica e a noite virou uma celebração contínua rumo ao duelo contra o Lanús.

Lanús x Atlético na final da Sul-Americana

O Atlético medirá forças com o Lanús, da Argentina, pela taça da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (22/11), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O Galo tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez. Já o Granate ostenta uma taça da competição na galeria de troféus – conquistada em 2013, diante da Ponte Preta.

