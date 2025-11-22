Assine
Atlético: Instituto Galo visita escola em que capitão estudou no Paraguai e presenteia crianças

Ação levou Galo Doido a escola pública do Paraguai; crianças receberam camisas e copos

Jessica Mayara
Jessica Mayara
Repórter
22/11/2025 09:55

No Paraguai para a disputa do título da Copa Sul-Americana, o Atlético, por meio do Instituto Galo, fez uma ação na escola pública Carlos Antonio Lopez, nessa sexta-feira (21/11). O clube levou o Galo Doido até a instituição onde Junior Alonso, capitão alvinegro, e sua esposa estudaram na infância.

Além da visita do mascote do clube, as crianças receberam camisas do Instituto Galo e copos personalizados do Atlético. Ao todo, foram mais de 1.200 camisas e 800 copos presenteados.

“Eu ‘tô’ muito feliz e muito grata pela vinda de vocês. Olha aqui como ‘tô’ (arrepiada). Eu sei que o Junior vai estar ainda mais feliz, porque vocês chegaram nesta escola, onde ele iniciou, eu também.”

“O Paraguai fica muito feliz sempre, gosta de receber gente de outra cidade, de outro país”, disse Montse Alcaraz, esposa de Junior Alonso, ao Instituto Galo.

O pai do capitão alvinegro também marcou presença e declarou torcida ao Galo. “Saibam que hoje o Paraguai está com o Atlético Mineiro. Desejamos as bençãos e que sejam campeões”, disse Osmar Alonso.

A visita fez a alegria das crianças da escola. Em vídeo compartilhado pelo Instituto Galo, os torcedores mirins gritaram “Galo” e se divertiram com o Galo Doido. Veja o vídeo:

Lanús x Atlético na final da Sul-Americana

Atlético medirá forças com o Lanús, da Argentina, pela taça da Copa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (22/11), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O Galo tenta conquistar a Sul-Americana pela primeira vez. Já o Granate ostenta uma taça da competição na galeria de troféus – conquistada em 2013, diante da Ponte Preta.

A notícia Atlético: Instituto Galo visita escola em que capitão estudou no Paraguai e presenteia crianças foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

