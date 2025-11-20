Veja os confrontos da repescagem intercontinental para a Copa 2026
Bolívia, Jamaica, Nova Caledônia e Suriname buscam vaga na final da repescagem; Congo e Iraque aguaram na fase decisiva
O sorteio na sede da Fifa, nesta quinta-feira (20/11), em Zurique, na Suíça, definiu os confrontos da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026. Veja!
- Semifinal 1: Nova Caledônia x Jamaica
- Final 1: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo
- Semifinal 2: Bolívia x Suriname
- Final 2: Bolívia ou Suriname x Iraque
Formato da repescagem intercontinental para a Copa 2026
A repescagem intercontinental será disputada por quatro seleções divididas em duas semifinais: Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Jamaica e Suriname (Américas do Norte, Central e Caribe).
O vencedor de cada semifinal disputará a vaga na Copa com uma das cabeças de chave da repescagem – Congo (África) e Iraque (Ásia). As duas seleções aguardam adversários por estarem melhor colocadas no ranking da Fifa.
Por serem da mesma confederação (Concacaf), Jamaica e Suriname não poderiam se enfrentar na semifinal.
Via repescagem intercontinental, duas seleções avançarão à Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.
Quando serão os jogos da repescagem intercontinental para a Copa 2026
Os jogos da repescagem internacional serão disputados nos estádios de Guadalajara e Monterrey, no México.
As semifinais estão marcadas para o dia 26 de março de 2026. As partidas finais serão em 31 de março.
