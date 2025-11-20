Veja os confrontos da repescagem intercontinental para a Copa 2026 ( Gianni Infantino, presidente da Fifa, e a atriz suíça Melanie Winiger no sorteio da repescagem para a Copa do Mundo de 2026)

O sorteio na sede da Fifa, nesta quinta-feira (20/11), em Zurique, na Suíça, definiu os confrontos da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026. Veja!

Semifinal 1: Nova Caledônia x Jamaica

Nova Caledônia x Jamaica Final 1: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo

Semifinal 2: Bolívia x Suriname

Bolívia x Suriname Final 2: Bolívia ou Suriname x Iraque

Formato da repescagem intercontinental para a Copa 2026

A repescagem intercontinental será disputada por quatro seleções divididas em duas semifinais: Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Jamaica e Suriname (Américas do Norte, Central e Caribe).

O vencedor de cada semifinal disputará a vaga na Copa com uma das cabeças de chave da repescagem – Congo (África) e Iraque (Ásia). As duas seleções aguardam adversários por estarem melhor colocadas no ranking da Fifa.

Por serem da mesma confederação (Concacaf), Jamaica e Suriname não poderiam se enfrentar na semifinal.

Via repescagem intercontinental, duas seleções avançarão à Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, Estados Unidos e México.

Quando serão os jogos da repescagem intercontinental para a Copa 2026

Os jogos da repescagem internacional serão disputados nos estádios de Guadalajara e Monterrey, no México.

As semifinais estão marcadas para o dia 26 de março de 2026. As partidas finais serão em 31 de março.

