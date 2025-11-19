Seleção que está na 160ª posição do ranking da Fifa pode chegar à Copa 2026 (Seleção de Nova Caledônia )

A seleção de Nova Caledônia garantiu vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.

País com cerca de 270 mil habitantes, a Nova Caledônia está na quinta posição da Oceania e na 160º lugar no ranking da Fifa.

Com as mudanças no formato da Copa do Mundo para 48 equipes, a OFC (Confederação de Futebol da Oceania) tem direito a uma vaga direta e uma vaga na repescagem. A classificação direta ficou com a Nova Zelândia.

Repescagem internacional para a Copa 2026

A repescagem mundial será disputada por quatro seleções divididas em duas semifinais: Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Jamaica e Suriname (Américas do Norte, Central e Caribe).

O vencedor de cada semifinal disputará a vaga na Copa com uma das cabeças de chave da repescagem – Congo (África) e Iraque (Ásia). As duas seleções aguardam adversários por estarem melhor colocadas no ranking da Fifa.

Por serem da mesma confederação (Concacaf), Jamaica e Suriname não poderão se enfrentar na semifinal.

Portanto, Bolívia e Nova Caledônia se enfrentarão por vaga na próxima etapa da repescagem.

