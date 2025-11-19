‘Exilada’, seleção se classifica à Copa sem jogar nenhuma partida em casa (Seleção Haitiana voltará a disputar a Copa do Mundo depois de 52 anos)

O Haiti está de volta à Copa do Mundo depois de 52 anos. A classificação para o Mundial de Canadá, EUA e México foi assegurada com vitória por 2 a 0 sobre a Nicarágua, nessa terça-feira (19/11), no Estádio Ergilio Hato, no Curaçao, país onde a Seleção Haitiana mandou os jogos das Eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe).

Esta será apenas a segunda participação do Haiti na Copa do Mundo – a primeira foi em 1974, na Alemanha.

Sob o comando técnico Sébastien Migne, o Haiti terminou como líder Grupo C das Eliminatórias , superando Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Ao todo, a campanha teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas em dez partidas.

‘Exílio’ da Seleção Haitiana no Curaçao

No comando da seleção há um ano e seis meses, o treinador francês nunca esteve no Haiti. O motivo é o mesmo que fez a seleção mandar os jogos a 800km de casa: guerra de gangues no país.

O Estádio Sylvio Cator, na capital Porto Príncipe, foi invadido e vandalizado por grupos armados. Diante do colapso da segurança interna, a Seleção Haitiana adotou o Estádio Ergilio Hato, em Willemstad, capital de Curaçao, como sede provisória.

“Lutamos não apenas por nós, mas por cada haitiano que acorda todos os dias com esperança. Esta classificação é para eles, para mostrar ao mundo a força e a garra do nosso povo. Em 1974, fizemos história. Em 2026, vamos escrever um novo capítulo”, celebrou o atacante Frantzdy Pierrot, capitão do Haiti e jogador do AEK, da Grécia.

