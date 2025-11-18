Espanha se classifica e deixa semifinalista da Copa do Mundo ameaçada (Oyarzabal comemora gol da Espanha)

A Espanha está garantida na Copa do Mundo de 2026. La Furia assegurou a vaga ao empatar com a Turquia por 2 a 2 no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela última rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias.

Com o resultado, La Roja terminou em primeiro lugar na chave, com 16 pontos. Já a adversária ficou na segunda posição, com 13, e terá que disputar a repescagem.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Dani Olmo e Oyarzabal, enquanto os visitantes balançaram as redes com Özcan e Deniz Gül.

Turquia na repescagem

A Turquia disputará a repescagem entre 26 e 31 de março de 2026. Serão 16 seleções divididas em quatro chaves, com oito semifinais.

A seleção foi semifinalista da Copa do Mundo em 2002, quando caiu para o Brasil. Essa é a melhor campanha do time europeu na história da competição.

