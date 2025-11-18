Rival frequente do Brasil se classifica à Copa do Mundo de 2026 (Suíça se classificou à Copa do Mundo de 2026)

Mais uma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026! A Suíça empatou por 1 a 1 com Kosovo, nesta terça-feira (18/11), e assegurou vaga no próximo Mundial.

O jogo da sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias foi disputado no Pristina City Stadium, em Pristina, no Kosovo.

A Seleção Suíça saiu à frente do placar, com o atacante Ruben Vargas, aos dois minutos do segundo tempo. O Kosovo empatou aos 29′, com o meio-campista Florent Muslija.

Como ficou a classificação do Grupo C?

Com o resultado, os suíços terminaram as Eliminatórias em primeiro lugar na chave, com 14 pontos e a classificação direta. Já o Kosovo ficou na segunda posição, com 11 e uma vaga na repescagem.

O Grupo C ainda contava com Esvolênia (terceiro, com quatro) e Suécia (quarto, com dois), que chegaram à sexta rodada já sem chance de ir à Copa.

Copa do Mundo de 2026

A próxima Copa será disputada em Estados Unidos, México e Canadá. O torneio iniciará em 11 de junho e terminará em 19 de julho de 2026.

Rival frequente da Seleção Brasileira

Nas últimas duas edições do Mundial, a Suíça enfrentou o Brasil na primeira fase. Em 2018, na Rússia, as seleções empataram por 1 a 1. Na Copa do Catar, em 2022, vitória canarinho por 1 a 0.

Mas não houve apenas esses confrontos no torneio. A Seleção empatou por 2 a 2 com a Suíça na fase de grupos da Copa de 1950, disputada no Brasil.

