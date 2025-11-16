Assine
Portugal goleia e se torna 31ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

Vitória deste domingo (16/11) contra a Armênia deu vaga ao Mundial para a seleção portuguesa

16/11/2025 13:48

Portugal goleia e se torna 31ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026
Portugal está oficialmente garantida na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (16/11), a seleção portuguesa venceu a Armênia por 9 a 1 pelas Eliminatórias e se tornou a 31ª classificada ao torneio mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Renato Veiga marcou o primeiro gol de Portugal no jogo. Depois disso, foi um atrás do outro. Gonçalo Ramos marcou mais um e, com dois hat-tricks, João Neves (3x) e Bruno Fernandes (3x) emplacaram a goleada. Francisco Conceição fez o seu já nos acréscimos para sacramentar a vitória.

Eduard Spertsyan descontou para a Armênia.

Classificados para a Copa do Mundo da FIFA 26

  • Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.
  • AFC: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
  • CAF: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
  • CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
  • OFC: Nova Zelândia.
  • UEFA: Croácia, França, Inglaterra e Portugal.

Vagas remasnescentes e sorteio dos grupos

Ainda restam vagas a serem preenchiadas para a Copa do Mundo de 2026. As últimas delas serão definidas na Data Fifa de março do ano que vem, com as repescagens mundial e da Europa.

Em preparação para o torneio, o sorteio de grupos será no dia 5 de dezembro ainda sem todos os definidos.

A notícia Portugal goleia e se torna 31ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

