Portugal goleia e se torna 31ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026
Vitória deste domingo (16/11) contra a Armênia deu vaga ao Mundial para a seleção portuguesa
Portugal está oficialmente garantida na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (16/11), a seleção portuguesa venceu a Armênia por 9 a 1 pelas Eliminatórias e se tornou a 31ª classificada ao torneio mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Renato Veiga marcou o primeiro gol de Portugal no jogo. Depois disso, foi um atrás do outro. Gonçalo Ramos marcou mais um e, com dois hat-tricks, João Neves (3x) e Bruno Fernandes (3x) emplacaram a goleada. Francisco Conceição fez o seu já nos acréscimos para sacramentar a vitória.
Eduard Spertsyan descontou para a Armênia.
Classificados para a Copa do Mundo da FIFA 26
- Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.
- AFC: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.
- CAF: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
- CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
- OFC: Nova Zelândia.
- UEFA: Croácia, França, Inglaterra e Portugal.
Vagas remasnescentes e sorteio dos grupos
Ainda restam vagas a serem preenchiadas para a Copa do Mundo de 2026. As últimas delas serão definidas na Data Fifa de março do ano que vem, com as repescagens mundial e da Europa.
Em preparação para o torneio, o sorteio de grupos será no dia 5 de dezembro ainda sem todos os definidos.
