Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional (Godoy Cruz foi eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana)

Eliminado pelo Atlético na Copa Sul-Americana, o Godoy Cruz vive outro drama. Nesse sábado (15/11), o time argentino foi rebaixado à segunda divisão nacional após empatar com o Deportivo Riestra por 1 a 1, em casa.

É o primeiro rebaixamento da equipe após 17 anos disputando a elite nacional.

Com apenas 12 pontos, o time argetino é o penúltimo colocado na liga nacional. Foram, seis derrotas, nove empates e apenas uma vitória em 16 partidas.

Jogadores e torcedores ficaram incosoláveis após o apito final.

Ufff, esta imagen de los jugadores e hinchas de Godoy Cruz llorando desconsoladamente.



Tremendo. pic.twitter.com/jNJH6sMq3m https://t.co/TbPUV5PIb5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 15, 2025

Los jugadores de Godoy Cruz, CONSOLADOS POR SUS FAMILIAS, al salir llorando de la cancha luego del descenso.



Durísima esta imagen. pic.twitter.com/A9adhrwTGw https://t.co/jJDGTm6y6C — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 16, 2025

Eliminação para o Atlético

O Godoy Cruz foi eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu os dois jogos.

Na partida de ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte, abriu vantagem ao vencer o time argentino por 2 a 1. O clube alvinegro voltou a vencer na volta, fora de casa, por 1 a 0, e eliminou o Godoy Cruz.

A notícia Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara