Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional

Rebaixamento é o primeiro do time argentino após 17 anos na elite nacional; queda foi decretada nesse sábado (15/11)

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
16/11/2025 10:12

compartilhe

SIGA
x
Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional
Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional crédito: No Ataque Internacional
Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional
Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional (Godoy Cruz foi eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana)

Eliminado pelo Atlético na Copa Sul-Americana, o Godoy Cruz vive outro drama. Nesse sábado (15/11), o time argentino foi rebaixado à segunda divisão nacional após empatar com o Deportivo Riestra por 1 a 1, em casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

É o primeiro rebaixamento da equipe após 17 anos disputando a elite nacional.

Com apenas 12 pontos, o time argetino é o penúltimo colocado na liga nacional. Foram, seis derrotas, nove empates e apenas uma vitória em 16 partidas.

Jogadores e torcedores ficaram incosoláveis após o apito final.

Eliminação para o Atlético

O Godoy Cruz foi eliminado pelo Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu os dois jogos.

Na partida de ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte, abriu vantagem ao vencer o time argentino por 2 a 1. O clube alvinegro voltou a vencer na volta, fora de casa, por 1 a 0, e eliminou o Godoy Cruz.

A notícia Time eliminado pelo Atlético na Sul-Americana é rebaixado em liga nacional foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay